In The Legend of Zelda: Skyward Sword HD springen wir an den Anfang der Zelda-Timeline und ergründen ein Stück weit den Ursprung des beliebten Fantasy-Universums. Mit dabei: jede Menge Rätsel, Kämpfe, spezielle Items, Bosse und optionale Nebenaufgaben, wie es sich für ein klassisches Zelda gehört.

Mitsamt einiger Überarbeitungen, die Nintendo für Skyward Sword HD auf der Switch vornahm, haben wir mehr als genug Material für ein umfassendes Kompendium. In der Komplettlösung zu Zelda: Skyward Sword findet ihr alles, um das Spiel abschließen zu können (egal ob mit der Switch oder der alten Wii). Wir lösen jeden Abschnitt, vom verschlafenen Start im Wolkenhort bis in den tiefsten Dungeon, erledigen die Nebenaufgaben, finden Herzteile, Juwelen der Güte, Insekten und Materialien zum Verbessern der Ausrüstung.

Nebenquests in Skyward Sword Neben der umfangreichen Hauptstory, die euch mehrfach quer durch die Spielwelt führt, gibt es die eine oder andere Sidequest zu erledigen. Lest hier, welche optionalen Missionen auf euch warten. Nebenquests und optionale Missionen