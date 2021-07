Pokémon Go: Aktuelle Promo Codes und was ihr dafür bekommt

Schon seit längerer Zeit gibt es in Pokémon Go die Möglichkeit, Promo-Codes einzulösen. Die Zahl der bisher veröffentlichten Promo-Codes ist allerdings überschaubar. Auf dieser Seite zeigen wir euch aktuelle Promo-Codes, was ihr für diese bekommt und was ihr sonst noch darüber wissen solltet!

Alles über Promo-Codes in Pokémon Go:

Welche Promo-Codes gibt es für Pokémon Go? Aktuell ist in Pokémon Go folgender Promo-Code nutzbar: KUAXZBJUTP3B7 Dabei handelt es sich um eine Zusammenarbeit von Niantic und Samsung. Mit diesem Code erhaltet ihr ein Shirt und eine Mütze, jeweils für den männlichen und den weiblichen Avatar, insgesamt also vier Items. Auf der Mütze ist der Buchstabe "A" zu sehen, auf dem Shirt wiederum das Wort "Awesome". Awesome!

Pokémon Go: Promo-Codes eingeben auf iOS und Android Benutzt ihr ein Android-Gerät, gestaltet sich die Eingabe recht einfach und ohne große Hürden. Tippt das Pokeball-Menü auf dem Hauptbildschirm an, geht dann in den In-Game-Shop und scrollt ganz nach unten, bis ihr ein Eingabefeld entdeckt, wo man den Promo-Code eintippt. Auf iOS dagegen ist eine andere Geschichte. Man kann den Code nicht einfach innerhalb der App eingeben und wenn Apple nicht grundlegend seine Statuten anpasst, dürfte sich daran wenig ändern. Das Unternehmen ist bekannt dafür, derlei Codeeingaben im eigenen Store zu unterbinden. Spielt ihr auf iOS, müsst ihr also diese Niantic-Webseite ansteuern und euch dort mit eurem jeweiligen Konto anmelden, das ihr auch für das Spiel verwendet. Ist das geschehen, könnt ihr den erhaltenen Promo-Code ganz einfach einlösen und erhaltet dann im Spiel die Belohnungen!

Welche Promo-Codes gab es bisher? Folgende Promo-Codes und zugehörige Belohnungen gab es bisher in Pokémon Go: LRQEV2VZ59UDA - Zwei Verizon-Oberteile und eine Verizon-Maske

- Zwei Verizon-Oberteile und eine Verizon-Maske GXSD5CJ556NHG - North Face x Gucci Avatar-Items

- North Face x Gucci Avatar-Items DJTLEKBK2G5EK - 20 Hyperbälle, 10 Sananabeeren, 10 Sticker, 1 Sternenstück

- 20 Hyperbälle, 10 Sananabeeren, 10 Sticker, 1 Sternenstück TRFJVYZVVV8R4 - 30 Hyperbälle, 10 Top-Beleber, 1 Glücksei