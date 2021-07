Pokémon Go Mewtu besiegen - das sind die besten Konter

Mewtu zählt in Pokémon Go zu den begehrtesten der legendären Pokémon und von Zeit zu Zeit könnt ihr es in Fünf-Sterne-Raids fangen!

Das Pokémon gibt es dabei in zwei Varianten: einmal mit und einmal ohne Rüstung. Und wer Glück hat, stößt bei Raids sogar auf ein schillerndes Mewtu!

Was ihr wissen müsst, um Mewtu in Pokémon Go zu besiegen:

Mewtu in Pokémon Go effektiv bekämpfen Hier list eine Liste mit Kontern für Mewtu, die euch dabei helfen, das Pokémon zu eurem Pokédex hinzuzufügen: Mewtu Typ: Psycho

Psycho Mewtu ist schwach gegen: Käfer, Unlicht, Geist

Käfer, Unlicht, Geist Mewtu Konter:

Giratina (Urform) mit Dunkelklaue und Spukball



Skelabra mit Bürde und Spukball



Darkrai mit Standpauke und Finsteraura



Yveltal mit Staundpauke und Finsteraura



Mewtu mit Psychoklinge und Spukball



Mega-Gengar mit Dunkelklaue und Spukball



Mega-Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer



Mega-Garados mit Biss und Knirscher



Crypto-Mewtu mit Psychoklinge und Spukball



Crypto-Despotar mit Biss und Knirscher



Crypto-Snibunna mit Standpauke und Schmarotzer



Crypto-Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer



Crypto-Pinsir mit Käferbiss und Kreuzschere

Weitere Anmerkungen zu Mewtu: Setzt bevorzugt auf Attacken vom Typ Geist, ebenso sind starke Unlicht-Pokémon empfehlenswert.

Welche WP-Werte hat Mewtu in Pokémon Go? Achtet beim Kampf auf diese WP-Werte von Mewtu: Raid-Boss-WP - 54.148

- 54.148 Maximale WP beim Fangen von Mewtu - 2.387

- 2.387 Maximale WP beim Fangen von Mewtu mit Wetterverstärkung (Windig) - 2.984 Bei Mewtu in Rüstung sieht es wie folgt aus: Raid-Boss-WP - 41.299

- 41.299 Maximale WP beim Fangen von Mewtu - 1.821

- 1.821 Maximale WP beim Fangen von Mewtu mit Wetterverstärkung (Windig) - 2.276 Das normale Mewtu.

Welche Attacken hat Mewtu? Mewtu kann eine Reihe verschiedener Sofort- und Lade-Attacken in Pokémon Go lernen: Mögliche Sofort-Attacken: Konfusion (Psycho)

Psychoklinge (Psycho) Mögliche Lade-Attacken : Flammenwurf (Feuer)

Fokousstoß (Kampf)

Eisstrahl (Eis)

Psychokinese (Psycho)

Donnerblitz (Elektro) Inspiriert vom gepanzerten Mewtu in Pokémon: Mewtu schlägt zurück ist Mewtu in Rüstung in Pokémon Go eine spezielle Form dieses Pokémon. Es wurde anlässlich des CGI-Remakes des ersten Pokémon-Films - Mewtu schlägt zurück: Evolution - erstmals im Spiel veröffentlicht und kehrt jetzt zum Pokémon Day 2020 zurück. Das hier sind die Sofort- und Lade-Attacken, die Mewtu in Rüstung lernen kann. Mögliche Sofort-Attacken: Konfusion (Psycho)

Eisenschweif (Stahl) Mögliche Lade-Attacken: Wuchtschlag (Kampf)

Erdbeben (Boden)

Seher (Psycho)

Steinhagel (Gestein)

Psychostoß (Psycho) Mewtu in Rüstung.