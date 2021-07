Pokémon Go Eier Liste Juli 2021: Was aktuell aus 2km, 5km, 7km, 10km und 12km Eiern schlüpft

Die Eier spielen auch in Pokémon Go eine wichtige Rolle, in der Hauptreihe von Pokémon reichen sie bereits bis zur zweiten Generation zurück. Eier fallen euch durch verschiedene Aktivitäten im Spiel in die Hände, zum Beispiel durch das Drehen von Fotoscheiben, durch Geschenke oder Siege über Team Go Rocket.

Was ihr über Eier in Pokémon Go wissen müsst:

Pokémon Go: Aktuelle Pokémon in 2km-Eiern Ihr erhaltet die 2km-Eier von Pokéstops und Arenen. Folgende Pokémon können aktuell aus 2-Kilometer-Eiern schlüpfen: Meditie (Shiny möglich)

Wailmer (Shiny möglich)

Karpador (Shiny möglich)

Flegmon (Shiny möglich)

Schallquap

Leufeo

Scoppel (Shiny möglich)

Dartiri (Shiny möglich)

Bamelin (Shiny möglich)

Flauschling

Parfi

Pokémon Go: Aktuelle Pokémon in 5km-Eiern 5km-Eier bekommt ihr über Arenen und Pokéstops, ebenso als Abenteuer-Syn-Belohnung. Folgende Pokémon können daraus schlüpfen: Isso (Shiny möglich)

Togepi (Shiny möglich)

Igamaro

Pantimimi (Regional, Shiny möglich)

Froxy

Mobai (Shiny möglich)

Fynx

Evoli (Shiny möglich)

Panzaeron (Shiny möglich)

Bronzel (Shiny möglich)

Skorgla (Shiny möglich) 5km-Abenteuer-Sync-Eier: Zapplardin

Algitt

Scampisto

Schilterus

Strawickl

Koknodon

Pokémon Go: Aktuelle Pokémon in 7km-Eiern 7km-Eier erhaltet ihr ausschließlich durch das Öffnen von Geschenken von Freunden. Und folgende Pokémon gibt's aktuell daraus: Galar-Mauzi

Alola-Kleinstein (Shiny möglich)

Alola-Mauzi (Shiny möglich)

Alola-Digda (Shiny möglich)

Alola-Sleima (Shiny möglich)

Galar-Porenta

Galar-Flunschlik

Alola-Sandan (Shiny möglich)

Galar-Ponita (Shiny möglich)

Galar-Zigzachs (Shiny möglich)

Alola-Vulpix (Shiny möglich)

Galar-Flegmon

Galar-Flampion

Pokémon Go: Aktuelle Pokémon in 10km-Eiern Die 10km-Eier könnt ihr durch Arenen, Pokéstops und auch über Abenteuer-Sync erhalten. Folgende Pokémon können daraus schlüpfen: Nincada (Shiny möglich)

Praktibalk (Shiny möglich)

Klikk (Shiny möglich)

Kaumalat (Shiny möglich)

Geronimatz (Shiny möglich)

Emolga

Psiau

Riolu (Shiny möglich)

eF-eM

Milza

Viscora 10km-Abenteuer-Sync-Eier: Kindwurm (Shiny möglich)

Kaumalat (Shiny möglich)

Dratini (Shiny möglich)

Tanhel (Shiny möglich)

eF-eM

Riolu (Shiny möglich)

Pokémon Go: Aktuelle Pokémon in 12km-Eiern Um ein 12km-Ei zu erhalten, müsst ihr einen der Anführer von Team Go Rocket besiegen. Das kann euch zu folgenden Pokémon führen: Skallyk

Larvitar (Shiny möglich)

Zurrokex

Absol (Shiny möglich)

Gladiantri

Pam-Pam

Pionskora (Shiny möglich)

Ganovil

Kapuno (Shiny möglich)

Baldorfish (Shiny möglich) Mittlerweile gibt es fünf verschiedene Arten von Eiern.