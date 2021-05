Pokémon Go: Regice besiegen - Die besten Konter und Attacken gegen das Eisberg-Pokémon

Regice gehört zu den vielen legendären Pokémon, denen ihr von Zeit zu Zeit in Pokémon Go in Raid-Kämpfen begegnen könnt. Wie alle anderen legendären Pokémon taucht das Eisberg-Pokémon in Fünf-Sterne-Raids auf und ihr braucht mehrere Trainer, um es zu besiegen. Ihr könnt es auch als schillerndes Pokémon fangen.

Was ihr über Raids mit Regice in Pokémon Go wissen müsst:

Pokémon Go: Regice effektiv bekämpfen So bekämpft ihr Regice am besten: Regice Typ: Eis

Eis Regice ist schwach gegen: Feuer, Gestein, Kampf, Stahl

Feuer, Gestein, Kampf, Stahl Regice Konter:

Mega Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade



Reshiram mit Feuerzahn und Hitzekoller



Mega Glurak X mit Feuerwirbel und Lohekanonade



Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb



Skelabra mit Feuerwirbel und Hitzekoller



Flampivian mit Feuerzahn und Hitzekoller



Lucario mit Konter und Aurasphäre



Rameidon mit Katapult und Steinhagel



Crypto-Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb



Crypto-Lavados mit Feuerwirbel und Hitzekoller



Crypto-Machomei mit Karateschlag und Wuchtschlag



Crypto-Entei mit Feuerzahn und Hitzekoller

Weitere Anmerkungen zu Regice: Regice hat eine Reihe von Schwächen, die sich gut ausnutzen lassen, vor allem natürlich mit Feuer.

Regice WP in Pokémon Go Folgende WP-Werte hat Regice in Pokémon Go: Raid-Boss-WP - 42.768 WP

42.768 WP Maximale WP beim Fangen von Regice - 1.784 WP

1.784 WP Maximale WP beim Fangen von Regice mit Wetterverstärkung (Schnee) - 2.230 WP Regice in der schillernden Form.

Attacken von Regice in Pokémon Go Folgende Attacken kann Regice in Pokémon Go lernen: Mögliche Sofort-Attacken: Eisesodem (Eis)

Zertrümmerer (Kampf)

Zielschuss (Normal) Mögliche Lade-Attacken: Blizzard (Eis)

Erdbeben (Boden)

Fokusstoß (Kampf)