Pokémon Go Freunde finden: Codes und wie ihr sie hinzufügt

Freunde sind in Pokémon Go ganz nützlich! Nicht nur, weil ihr mit ihnen gemeinsam kämpfen könnt, ihr profitiert auch von ihnen - und sie von euch.

Der soziale Aspekt ist ein kaum zu unterschätzender Faktor beim Erfolg eines Mobile-Games, so auch bei Pokémon Go. Die Freunde-Mechanik in Niantics Spiel umfasst dabei verschiedene Funktionen und Möglichkeiten, die wir euch hier näher erläutern.

Es geht um Dinge wie die Trainer-ID, wie ihr Freunde findet und hinzufügt und wie euer Freundschafts-Level erhöhen könnt.

Übrigens: Das Freunde-Feature ist äußerst eng mit der neuen Tauschen-Funktion verzahnt. In diesem Guide erfahrt ihr daher alles darüber, wie ihr Pokémon tauschen könnt.

Alles über Freunde in Pokémon Go:

Wo finde ich am besten Codes für Freunde in Pokémon Go? Pokémon Go bietet euch eine Freundesliste, aber die Frage ist: wie kommt ihr an die nötigen Codes, um Freunde hinzuzufügen? Im Spiel selbst gibt es dafür bisher leider keine Möglichkeit, ihr seid auf Optionen außerhalb der App angewiesen. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel der offizielle Twitter-Account des Spiels. Unter Tweets von Niantic schreiben immer mal wieder Leute ihren Freundes-Code hin, weil sie Freundschaften suchen. Alternativ gibt es spezielle Webseiten, auf denen ihr nach Codes suchen oder euch selbst eintragen könnt, zum Beispiel Pokémon Go Friend Codes, PoGO Trainer Club oder auf dieser Seite. Dadurch solltet ihr wenig Probleme haben, ein paar neue Freunde zu finden und Geschenke zu schicken und zu empfangen.

Wo finde ich meine ID-Nummer in Pokémon Go und kann ich den Trainer-Code nachträglich ändern? Jedem Spieler wird automatisch ein einzigartiger, unveränderlicher Trainer-Code, die Trainer-ID, zugewiesen, den ihr auf verschiedene Arten mit anderen Spielern teilen könnt - ein System, das den Freundescodes auf Nintendo-Plattformen nicht gerade unähnlich ist. Wollt ihr einem Kumpel eine Freundschaftsanfrage schicken, benötigt ihr zwingend dessen ID. Akzeptiert er eure Anfrage, seid ihr fortan befreundet und taucht unter anderem in der Freundesliste des jeweils anderen auf. Auf diese Weise könnt ihr bis zu 400 Freunde hinzufügen, wobei Niantic bereits darüber nachdenkt, das Limit künftig zu erhöhen. Freundschaft war schon immer ein zentrales Thema in der Welt der Pokémon.

Guter Freund bis Bester Freund: Die verschiedenen Freundschaftslevel von Pokémon Go im Überblick Auch wenn im wahren Leben wohl niemand offen zugeben würde, seine Freunde in einer Rangordnung zu sortieren, so verhält sich das in Pokémon Go ein wenig anders. Im Smartphone-Spiel verbindet euch zu jedem eurer Freunde das sogenannte Freundschaftslevel, ein nicht gerade unwichtiger Wert, an den zahlreiche Belohnungen und Boni gekoppelt sind. Ihr könnt insgesamt vier verschiedene Ränge erreichen: Gute Freunde

Belohnung: Abgesehen von mysteriösen Taschenmonstern könnt ihr alle Arten von Pokémon tauschen. Superfreunde

Belohnung: Die Sternenstaub-Kosten beim Pokémon-Tausch verringern sich. Außerdem erhaltet ihr bei Raids einen zusätzlichen Premierball und verfügt über höhere Angriffskraft. Hyperfreunde

Belohnung: Die Sternenstaub-Kosten beim Pokémon-Tausch verringern sich nochmals. Darüber hinaus erhaltet ihr bei Raids zwei zusätzliche Premierbälle und verfügt über noch mehr Angriffskraft. Beste Freunde

Belohnung: Ihr erhaltet den maximalen Sternenstaub-Rabatt beim Pokémon-Tausch, vier zusätzliche Premierbälle sowie die maximale Angriffskraft bei Raids. Wichtig: Ihr könnt die Vorteile der verschiedenen Klassen nicht miteinander kombinieren. Seid ihr etwa als Raid-Gruppe unterwegs, richtet sich die erhaltene Belohnung stets nach dem Spieler mit dem höchsten Freundschaftslevel. Darüber hinaus könnt ihr Spieler und Spielerinnen in eurer Freundesliste zu Fern-Raids einladen. Die vier Freundschaftslevel und ihre Vorteile im Überblick.

Freundschaftslevel in Pokémon Go steigern - so geht's Nun stellt sich natürlich die Frage, wie ihr die Karriere…, äh, Freundeleiter emporkraxeln könnt. Es gibt verschiedene Aktivitäten, mit denen ihr den Freundschaftslevel erhöhen könnt. Während ihr den "Gute Freunde"-Rang bereits nach einem Tag erhaltet, müssen Superfreunde 7, Hyperfreunde 30 und Beste Freunde sogar 90 Tage etwas gemeinsam unternehmen. Folgende Aktionen erhöhen eurer Freunde-Level: Gemeinsam bestrittene Raids beziehungsweise Fern-Raids

Gemeinsame Teilnahme an Arena-Kämpfen

Senden von Geschenken

Tausch von Pokémon

Trainerkampf gegen euren Freund Auf diese Weise könnt ihr euer Freundschaftslevel einmal täglich steigern.