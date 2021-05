Pokémon Go: Registeel besiegen - Die besten Konter und Attacken für das Eisen-Pokémon

Registeel ist einer der legendären Titanen aus der Hoenn-Region und ihr könnt es in Pokémon Go fangen. Ihr braucht ein wenig Unterstützung für die Fünf-Sterne-Raids, könnt es aber dafür auch als schillerndes Version fangen!

Was ihr über Raids mit Registeel in Pokémon Go wissen solltet:

Pokémon Go: Registeel effektiv bekämpfen Was ihr beim Kampf gegen Registeel beachten solltet Registeel Typ: Stahl

Stahl Registeel ist schwach gegen: Feuer, Kampf und Boden

Feuer, Kampf und Boden Registeel Konter:

Mega Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade



Reshiram mit Feuerzahn und Hitzekoller



Mega Glurak X mit Feuerwirbel und Lohekanonade



Skelabra mit Feuerwirbel und Hitzekoller



Lucario mit Konter und Aurasphäre



Flampivian mit Feuerzahn und Hitzekoller



Meistagrif mit Konter und Wuchtschlag



Crypto-Lavados mit Feuerwirbel und Hitzekoller



Crypto-Entei mit Feuerzahn und Hitzekoller



Crypto-Machomei mit Konter und Wuchtschlag



Crypto-Hariyama mit Konter und Wuchtschlag



Crypto-Arkani mit Feuerzahn und Flammenwurf

Weitere Anmerkungen zu Registeel: Konzentriert euch auf Pokémon vom Typ Feuer zum Anfang des Kampfes, bevor ihr zu Dual-Pokémon mit den Typen Feuer und Kampf wechselt. Fangt euch das Eisen-Pokémon.

Registeel WP in Pokémon Go Folgende WP-Werte hat Registeel in Pokémon Go: Raid-Boss-WP - 33.516

- 33.516 Maximale WP beim Fangen von Registeel - 1.398

- 1.398 Maximale WP beim Fangen von Registeel mit Wetterboost (Schnee) - 1.748 Registeel in der schillernden Form.

Attacken von Registeel in Pokémon Go Die folgende Attacken kann Registeel in Pokémon Go lernen: Mögliche Sofort-Attacken: Metallklaue (Stahl)

Zertrümmerer (Kampf)

Lock-On (Normal) Mögliche Lade-Attacken: Lichtkanone (Stahl)

Fokusstoß (Kampf)

Hyperstrahl (Normal)