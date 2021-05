Pokémon Go: Regirock besiegen - Die besten Konter und Attacken für das Steingipfel-Pokémon

Das legendäre Pokémon Regirock könnt ihr ebenfalls in Pokémon Go bekämpfen und fangen. Wie alle anderen legendären Pokémon taucht es in Fünf-Sterne-Raids auf, ihr braucht also mehrere Trainer und mit ein wenig Glück fangt ihr auch ein schillerndes Regirock.

Was ihr über Regirock-Raids in Pokémon Go wissen müsst:

Pokémon Go: Regirock effektiv bekämpfen Was ihr beim Kampf gegen Regirock beachten solltet: Regirock Typ: Gestein

Gestein Regirock ist schwach gegen: Wasser, Stahl, Pflanze, Kampf, Boden

Wasser, Stahl, Pflanze, Kampf, Boden Mega Turtok mit Aquaknarre und Aquahaubitze



Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb



Mega Bisaflor mit Rankenhieb und Flora-Statue



Meistagrif mit Konter und Wuchtschlag



Lucario mit Konter und Aurasphäre



Demeteros (Tiergeistform) mit Lehmschuss und Erdbeben



Kyogre mit Kaskade und Surfer



Crypto-Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb



Crypto-Machomei mit Karateschlag und Wuchtschlag



Crypto-Sumpex mit Lehmschuss und Aquahaubitze



Crypto-Chelterrar mit Rasierblatt und Flora-Statue



Crypto-Hariyama mit Konter und Wuchtschlag

Weitere Anmerkungen zu Regirock: Die Schwächen von Regirock bescheren euch eine Vielzahl möglicher Konter. Eine gute Mischung ist hier nicht verkehrt.

Regirock WP in Pokémon Go Regirock hat in Pokémon Go die folgenden WP-Werte: Raid-Boss-WP - 42.768 WP

42.768 WP Maximale WP beim Fangen von Regirock - 1.784 WP

1.784 WP Maximale WP beim Fangen von Regirock mit Wetterverstärkung (Teilweise bewölkt) - 2.230 WP Regirock in der schillernden Form.

Attacken von Regirock in Pokémon Go Folgende Attacken kann Regirock in Pokémon Go lernen: Mögliche Sofort-Attacken: Steinwurf (Gestein)

Zertrümmerer (Kampf)

Lock-On (Normal) Mögliche Lade-Attacken: Steinkante (Gestein)

Blitzkanone (Elektro)

Fokusstoß (Kampf)