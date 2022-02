Destiny 2: Wo ist Xur heute? - Inventar und Standort am 25.02.

Xur stattet den Hütern von Destiny 2 wie jeden Freitag einen Besuch ab und versorgt sie mit einer hochwertigen Auswahl an legendären und exotischen Items. Welche Gegenstände der Agent der Neun diesmal im Gepäck hat, erfahrt ihr in diesem Artikel. Besonders jetzt, wo Savathun gestoppt werden muss, ist eine gute Ausrüstung das A und O.

Wer ist Xur überhaupt? Xur ist ein Agent der Neun und ein Schwarzmarkthändler, der einmal die Woche mit wechselndem Angebot auf dem Turm, in der Europäischen Todeszone oder in Nessus vorbeischaut. Als Zahlungsmittel fordert er legendäre Bruchstücke ein, die ihr durch das Zerlegen legendärer oder exotischer Ausrüstung erhaltet. Der reisende Händler bietet Hütern seine Waren bereits seit Destiny 1 an und hatte sogar schon einen Gastauftritt in World of WarCraft. Einen Blick ins Angebot des prominenten Händlers lohnt sich eigentlich fast immer. Seit dem 30. Jubiläum von Bungie besitzt Xur einen eigenen Zielort in Destiny 2: Die Ewigkeit. Hier könnt ihr an den "Mutproben der Ewigkeit" teilnehmen und Beutezüge erledigen, um euren Ruf bei Xur zu verbessern und Engramme und Belohnungen für euren Fortschritt zu erhalten.

Wann und wo kann ich Xur heute finden? Xur hat viele Qualitäten. Zu seiner größten zählt seine Pünktlichkeit. Wie jeden Freitag zur Winterzeit findet ihr den Schwarzmarkthändler um 18:00 Uhr an einer seiner drei festen Plätze. Dort bleibt er bis zum Reset am darauffolgenden Dienstag, der ebenfalls um 18:00 Uhr stattfindet. Den mysteriösen Kuttenträger findet ihr diesmal in der ETZ. Da sein exakter Standort auf der Karte nicht angezeigt wird, haben wir euch die Position markiert, an der Xur heute seinen Laden aufstellt. Haltet also einen großen Geldbeutel voller legendärer Bruchstücke bereit! Das ist der aktuelle Standort von Xur heute in Destiny 2. Ihr seid auf der Suche nach weiteren Tipps? Dann werft doch mal einen Blick in unseren umfassenden Destiny-2-Guide.