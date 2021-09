Pokémon Go Lugia besiegen - die besten Konter gegen das Taucher-Pokémon

Lugia gehört zu den vielen legendären Pokémon in Pokémon Go, die ihr euch dort für euren Pokédex sichern könnt. Immer mal wieder kehrt es in Raids zurück und kann von mehreren Trainern und Trainerinnen bekämpft werden.

Dadurch habt ihr nicht nur die Chance, es euch überhaupt einmal für euren Pokédex zu sichern, ihr könnt mit ein wenig Glück auch ein schillerndes Lugia finden.

Was ihr über Lugia in Pokémon Go wissen müsst:

Lugia Konter in Pokémon Go Welche Konter sind effektiv gegen Lugia? Und welche Schwächen hat es? Hier die Details: Lugia Typ: Psycho und Flug

Psycho und Flug Lugia ist schwach gegen: Unlicht, Elektro, Geist, Eis und Gestein

Unlicht, Elektro, Geist, Eis und Gestein Lugia Konter:

Zekrom mit Ladestrahl und Stromstoß



Voltolos (Tiergeistform) mit Voltwechsel und Donnerblitz



Darkrai mit Standpauke und Spukball



Rihornior mit Katapult und Felswerfer



Giratina (Urform) mit Dunkelklaue und Spukball



Snibunna mit Standpauke und Lawine



Galar-Flampion mit Eiszahn und Lawine



Rameidon mit Katapult und Steinhagel



Mega-Gengar mit Schlecker und Spukball



Mega-Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer



Mega-Voltenso mit Standpauke und Stromstoß



Crypto-Raikou mit Donnerschock und Stromstoß



Crypto-Elevoltek mit Donnerschock und Stromstoß



Crypto-Snibunna mit Standpauke und Lawine



Crypto-Magnezone mit Funkensprung und Stromstoß



Crypto-Zapdos mit Donnerschock und Donnerblitz

Weitere Anmerkungen zu Lugia: Habt ihr Mega-Entwicklungen zur Verfügung, sind sie eine gute Option, um in den Kampf zu starten, ansonsten bildet Gengar einen guten Auftakt. Aufgrund der Schwächen habt ihr einige Möglichkeiten. Lugia in der schillernden Form.

Lugia WP in Pokémon Go Rechnet bei Lugia mit den folgenden WP-Werten: Raid-Boss-WP - 45.925 WP

45.925 WP Maximale WP beim Fangen von Lugia - 2.115 WP

2.115 WP Maximale WP beim Fangen von Lugia mit Wetterverstärkung (Windig) - 2.645 WP

Attacken von Lugia in Pokémon Go Lugia kann folgende Attacken lernen: Mögliche Sofort-Attacken: Drachenrute (Drache)

Sondersensor (Psycho) Mögliche Lade-Attacken: Seher (Psycho)

Hydropumpe (Wasser)

Himmelsfeger (Flug)