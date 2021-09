Pokémon Go Vesprit besiegen - die besten Konter gegen das Emotions-Pokémon

Mit dem legendäre Pokémon Vesprit könnt ihr es in Niantics Pokémon Go aufnehmen. Wie alle legendären Pokémon taucht es in Fünf-Sterne-Raids auf und auch ein schillerndes Vesprit könnt ihr fangen.

Was ihr über Vesprit in Pokémon Go wissen müsst:

Pokémon Go: Vesprit effektiv bekämpfen Ihr möchtet wissen, wie ihr Vesprit am besten bekämpft? Dann seid ihr hier an der richtigen Stelle: Vesprit Typ: Psycho

Psycho Vesprit ist schwach gegen: Käfer, Geist Unlicht

Käfer, Geist Unlicht Vesprit Konter:

Skelabra mit Bürde und Spukball



Darkrai mit Standpauke und Spukball



Giratina (Urform) mit Dunkelklaue und Spukball



Snibunna mit Standpauke und Schmarotzer



Yveltal mit Standpauke und Finsteraura



Gengar mit Dunkelklaue und Spukball



Mewtu mit Psychoklinge und Spukball



Trikephalo mit Biss und Finsteraura



Mega-Gengar mit Schlecker und Spukball



Mega-Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer



Mega-Garados mit Biss und Knirscher



Crypto-Snibunna mit Standpauke und Schmarotzer



Crypto-Despotar mit Biss und Knirscher



Crypto-Mewtu mit Psychoklinge und Spukball



Crypto-Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer



Crypto-Kramshef mit Standpauke und Finsteraura

Weitere Anmerkungen zu Vesprit: Die Schwächen von Vesprit lassen euch die Wahl zwischen einer Reihe starker Konter, da solltet ihr auf jeden Fall ausreichend Auswahl haben.

Vesprit WP in Pokémon Go Rechnet bei Lugia mit den folgenden WP-Werten: Raid-Boss-WP - 41.887 WP

41.887 WP Maximale WP beim Fangen von Vesprit - 1.747 WP

1.747 WP Maximale WP beim Fangen von Vesprit mit Wetterverstärkung (Windig) - 2.184 WP

Attacken von Vesprit in Pokémon Go Vesprit kann folgende Attacken lernen: Mögliche Sofort-Attacken: Konfusion (Psycho)

Sondersensor (Psycho) Mögliche Lade-Attacken: Seher (Psycho)

Sternschauer (Normal)

Blizzard (Eis)