Fortnite Season 7: Zerstöre Verstecke - Alle Fundorte

Zerstöre Verstecke ist einer der neuen epischen Aufgaben in Fortnite Season 7 Woche 4. Verstecke gibt es bereits seit Beginn von Fortnite Kapitel 2 und stellen eine weitere Möglichkeit dar, um sich vor anderen Spielern zu verstecken und sie zu überraschen. Mitunter drehen sich auch Aufträge darum. Auf dieser Seite zeigen wir euch daher, welche Arten von Verstecken es gibt und wo ihr sie auf der Season 7 Map finden könnt.

Fortnite Season 7: Zerstöre Verstecke Inhalt:

Alle Verstecke auf der Season 7 Map finden

Wenn es um Verstecke in Fortnite geht, solltet ihr als Erstes wissen, dass es davon drei verschiedene Arten gibt: Als Erstes die großen Müllcontainer ohne Deckel, die man am häufigsten findet, dann die blauen Toilettenhäuschen, die nur vereinzelt auf der Karte aufgestellt wurden und zum Schluss noch die großen Heuhaufen, die es nur an sehr wenigen Orten gibt. Die nachfolgende Karte zeigt euch, wo ihr welche Verstecke finden könnt.

Fortnite Season 7: Karte mit Fundorten der Verstecke.

Wie erwähnt, fingt ihr die großen Müllcontainer quasi überall auf der Karte, vor allem in den größeren Ballungsgebieten. Häufig stehen sie in schmalen Gassen oder auf der Rückseite von Fabriken, Läden, Restaurants sowie geschäftlichen Gebäuden. Die meisten Müllcontainer gibt es bei den Dirty Docs am östlichen Kartenrand, die Slury Swamp Fabrik, die Tankstelle von Catty Corner und der Osten von Craggy Cliffs sind aber auch gute Stellen.

In der Regel könnt ihr euch in den Containern nur verstecken, es gibt aber auch ein paar wenige Exemplare, die als Geheimgang in Fortnite fungieren und euch in wenigen Sekunden zu einem anderen Ort bringen. Achtung: Ihr könnt euch nur in den großen Müllcontainern mit offenem Deckel verstecken, die geschlossenen sind keine Verstecke.

Fortnite Season 7: So sehen die Müllcontainer aus, die euch als Versteck dienen können.

Von den blauen Toilettenhäuschen (auch als "Baustellenklo" oder "Dixi" bezeichnet) gibt es bei Weitem nicht so viele Exemplare wie von den Containern. Ihr findet sie in der Regel entlang der Straßen bei Raststätten und Ruheplätzen aber auch bei industriellen Gebieten wie Dirty Docks und Slurpy Swamp, bei Campingstellen oder mitunter auch einfach mal Querfeldein im Nirgendwo. Im Gegensatz zu den Müllcontainern gibt es bei den Toilettenhäuschen deutlich mehr Exemplare, die nicht zum Verstecken gedacht sind, sondern als Geheimgang in Fortnite fungieren, um schnell von einem Ort zum Nächsten zu gelangen.

Fortnite Season 7: So sehen die Toilettenhäuschen aus, die euch als Versteck dienen können.

Heuhaufen sind mittlerweile recht selten geworden und nur noch dort zu finden, wo Landwirtschaft betrieben wird. Der mit großem Abstand besten Ort ist Corny Complex im mittleren Nordosten der Karte. Es gibt aber auch noch beim Obstgarten, bei der Eisernen Farm und bei Boney Burbs einzelne Exemplare. Wichtig: Verwechselt die Heuhaufen nicht mit den großen runden Heuballen - die sind nämlich kein Versteck.