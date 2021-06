Pokémon Go: Regigigas besiegen - Beste Konter und Attacken

Regigigas ist ein weiteres legendäres Pokémon in Pokémon Go, das ihr in Raid-Kämpfen konfrontiert und anschließend fangt. Trommelt also weitere Trainer zusammen und startet ein paar Raids, mit ein wenig Glück fangt ihr dabei sogar ein schillerndes Regigigas!

Was ihr über Regigigas-Raids in Pokémon Go wissen müsst:

Pokémon Go: Regigigas effektiv bekämpfen Was ihr beim Kampf gegen Regigigas beachten solltet: Regigigas Typ: Normal

Normal Regigigas ist schwach gegen: Kampf

Kampf Regigigas Konter:

Meistagrif mit Konter und Wuchtschlag



Lucario mit Konter und Aurasphäre



Machomei mit Konter und Wuchtschlag



Kapilz mit Konter und Wuchtschlag



Hariyama mit Konter und Wuchtschlag



Toxiquak mit Konter und Wuchtschlag



Mega-Gengar mit Tiefschlag und Fokusstoß



Crypto-Machomei mit Konter und Wuchtschlag



Crypto-Hariyama mit Konter und Wuchtschlag



Crypto-Mewtu mit Psychoklinge und Psychostoß



Crypto-Simsala mit Konter und Psychokinese



Crypto-Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb

Weitere Anmerkungen zu Regigigas: Die einzige echte Schwäche von Regigigas sind Kampf-Pokémon. Fahrt hier also alles an guten Kampf-Pokémon auf, was ihr habt!

Regigigas WP in Pokémon Go Die folgenden WP-Werte hat Regigigas in Pokémon Go: Raid-Boss-WP - 55.480 WP

55.480 WP Maximale WP beim Fangen von Regigigas - 2.483 WP

2.483 WP Maximale WP beim Fangen von Regigigas mit Wetterverstärkung (Teilweise bewölkt) - 3.104 WP Regigigas in der schillernden Form.

Attacken von Regigigas in Pokémon Go Folgende Attacken kann Regigigas in Pokémon Go lernen: Mögliche Sofort-Attacken: Zen-Kopfstoß (Psycho)

Kraftreserve (Kampf) Mögliche Lade-Attacken: Gigastoß (Normal)

Fokusstoß (Kampf)

Donner (Elektro)