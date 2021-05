Pokémon Go: Giovanni besiegen und Crypto-Lavados fangen - so gewinnt ihr den Kampf!

Giovanni ist der Oberboss von Team Rocket in Pokémon Go und natürlich könnt ihr es mit ihm im Kampf aufnehmen!

Seid ihr stark genug, um ihn zu besiegen, könnt ihr im Gegenzug einige tolle Belohnungen bekommen. Dazu zählt die Möglichkeit, ein legendäres Crypto-Pokémon zu fangen.

Was ihr über Giovanni in Pokémon Go wissen müsst:

Nach dem Auftauchen der Team Go Rocket Bosse und der Spezialforschung Ein langer Schatten war es nur eine Frage der Zeit, bis auch Giovanni selbst auftaucht.

Welche Belohnungen bekomme ich für den Sieg über Giovanni in Pokémon Go?

Ihr erhaltet verschiedene Belohnungen für den Sieg über Giovanni. Dazu zählen 5.000 Sternenstaub und eine Reihe von Heilitems wie Top-Tränke und Top-Beleber. Ebenso besteht die Chance, dass ihr einen Einall-Stein bekommt.

Und ihr kriegt die Möglichkeit, ein legendäres Crypto-Pokémon zu fangen.

In jedem Monat gibt es ein neues legendäres Crypto-Pokémon. Möchtet ihr also ein spezielles Pokémon in dieser Variante erhalten, solltet ihr euch darum bemühen, die Spezialforschung im jeweiligen Monat abzuschließen.

Würdet ihr also Giovanni im April 2021 besiegen, könnt ihr ein Crypto- fangen.

Hier sind die bisherigen legendären Crypto-Pokémon in Giovannis Team:

Giovannis legendäre Crypto-Pokémon:

Crypto Lavados - Mai 2021

Crypto - April 2021

Crypto Arktos - März 2021

Crypto Mewtu - Oktober 2020

Crypto Suicune - Juli 2020

Crypto Entei - März 2020

Crypto Raikou - Februar 2020

Crypto Lavados - Januar 2020

Crypto - Dezember 2019

Crypto Arktos - November 2019

Besiegt ihr Giovanni, hilft euch das außerdem bei einer neuen Medaille, die zeigt, wie oft ihr den Boss von Team Go Rocket bereits besiegt habt.

Und dank Chrales von Twitter wissen wir auch, wie die Kleidung aussieht, die ihr dabei als Belohnung erhalten könnt:

new giovanni avatar items pic.twitter.com/EL7Xioo35g — Chrales (@Chrales) November 4, 2019

Die Kleidung schaltet ihr zu folgenden Punkten frei:

Schuhe - Silber (Besiegt Giovanni 5 Mal)

Hose - Silber (Besiegt Giovanni 5 Mal)

Shirt - Gold (Besiegt Giovanni 20 Mal)

Handschuhe - Gold (Besiegt Giovanni 20 Mal)

