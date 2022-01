Pokémon Go - Heatran besiegen: Das sind die besten Konter

Heatran ist auch als Lavadom-Pokémon bekannt und eines der legendären Pokémon, das ihr euch in Pokémon Go fangen könnt.

Wer Heatran in seinen Pokédex aufnehmen oder mehre Exemplare davon fangen möchte, sollte sich daher mit anderen Trainern zum Raiden verabreden, denn die braucht ihr. Und mit ein wenig Glück fällt euch dabei auch ein schillerndes Heatran in den Pokéball.

Alles über Heatran in Pokémon Go:

Wie bekämpfe ich Heatran in Pokémon Go? In der nachfolgenden Liste zeigen wir euch die Schwächen und die besten Konter für den Kampf gegen Heatran: Heatran Typ: Feuer und Stahl

Feuer und Stahl Heatran ist schwach gegen: Kampf, Boden und Wasser

Kampf, Boden und Wasser Heatran effektive Konter:

Knakrack mit Lehmschuss und Erdkräfte



Rihornior mit Lehmschelle und Erdbeben



Demeteros (Tiergeistform) mit Lehmschuss und Erdbeben



Demeteros mit Lehmschuss und Erdkräfte



Groudon mit Lehmschuss und Erdbeben



Stalobor mit Lehmschelle und Schlagbohrer



Rizeros mit Lehmschelle und Erdbeben



Golgantes mit Lehmschelle und Erdkräfte



Mega-Turtok mit Aquaknarre und Aquahaubitze



Mega-Aerodactyl mit Steinwurf und Erdkräfte



Mega-Garados mit Kaskade und Hydropumpe



Crypto Sumpex mit Lehmschuss und Erdbeben



Crypto Libelldra mit Lehmschuss und Erdkräfte



Crypto Mamutel mit Lehmschelle und Dampfwalze



Crypto Ho-Oh mit Kraftreserve und Erdbeben



Crypto Machomei mit Konter und Wuchtschlag

Weitere Anmerkungen zu Heatran: Es ist am besten, sich zum Start entweder auf ein Boden- oder Kampf-Pokémon zu konzentrieren, da sie effektiver als Wasser-Pokémon sind.

Wie viele WP hat Heatran in Pokémon Go? Heatran sollte in Pokémon Go über die folgenden WP-Werte verfügen: Raid-Boss-WP - 49.192 WP

49.192 WP Maximale WP beim Fangen von Heatran - 2.145 WP

2.145 WP Maximale WP beim Fangen von Heatran mit Wetterverstärkung (Sonnig oder Schnee) - 2.681 WP Shiny Heatran in Pokémon Go

Welche Attacken hat Heatran in Pokémon Go? Heatran kann verschiedene Sofort- und Lade-Attacken in Pokémon Go beherrschen, darunter: Mögliche Sofort-Attacken: Käferbiss (Käfer)

Feuerwirbel (Feuer) Mögliche Lade-Attacken: Feuersturm (Feuer)

Flammenwurf (Feuer)

Eisenschädel (Stahl)

Steinkante (Gestein)