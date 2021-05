Pokémon Go: Cliff besiegen - Alles, was ihr zum Rocket-Boss wissen müsst!

Cliff ist einer der insgesamt drei Team-Rocket-Anführer in Pokémon Go. Ihr müsst auch ihn bezwingen, wenn ihr es mit Giovanni aufnehmen möchtet.

Wie ihr Cliff in Pokémon Go besiegt:

Steht ihr also vor der Aufgabe, Cliff zu besiegen, verraten wir euch auf dieser Seite, mit welchen Pokémon Go ihr im Kampf gegen ihn besteht.

Was sind die besten Konter gegen Cliff in Pokémon Go?

Auch bei Cliff spielt der Zufall eine Rolle dabei, welche Pokémon er in Pokémon Go gegen euch in den Kampf schickt. Sieben verschiedene stehen ihm zur Wahl.

Die Aufteilung sieht wie folgt aus:

Erstes Pokémon von Cliff: Samurzel

Samurzel Zweites Pokémon von Cliff: Hariyama, Kingler oder Quappo

Hariyama, Kingler oder Quappo Drittes Pokémon von Cliff: Chelterrar, Desptor oder Tohaido

Cliff geht aktuell zuerst mit Samurzel ins Rennen. Mit ein wenig Glück könnt ihr dieses später als schillerndes Pokémon fangen.

Im Allgemeinen ist es wichtig, schnell dafür zu sorgen, dass die Schutzschilde des Gegners verbraucht werden. Schickt also als erstes Pokémon eines mit einer schnellen Lade-Attacke ins Rennen.

Mit Samurzel geht's los.

Die besten Konter gegen Samurzel in Pokémon Go

Samurzel hat Schwächen gegen Feuer, Flug, Eis, Gift und Käfer, ihr solltet es daher locker besiegen können.

Reshiram mit den Attacken Feuerzahn und Draco Meteor

Dialga mit den Attacken Feuerodem und Draco Meteor

Heatran mit den Attacken Feuerwirbel und Feuersturm

Mega Glurak Y mit den Attacken Glut und Lohekanonade

Yveltal mit den Attacken Windstoß und Fokusstoß

Die besten Konter gegen Hariyama in Pokémon Go

Als Kampf-Pokémon ist Hariyama schwach gegen Psycho, Flug und Fee.

Mewtu mit den Attacken Psychoklinge und Psychostoß

Lugia mit den Attacken Sondersensor und Himmelsfeger

Crypto-Mewtu mit den Attacken Konfusion und Psychokinese

Togekiss mit den Attacken Charme und Zauberschein

Mega Glurak Y mit den Attacken Flügelschlag und Drachenklaue

Die besten Konter gegen Kingler in Pokémon Go

Mit den Typen Pflanze und Elektro könnt ihr Kingler im Kampf gut treffen.

Mega Ampharos mit den Attacken Voltwechsel und Donnerschlag

Mega Bisaflor mit den Attacken Rasierblatt und Flora-Statue

Roserade mit den Attacken Rasierblatt und Blättersturm

Folipurba mit den Attacken Rasierblatt und Zuflucht

Bisaflor mit den Attacken Rasierblatt und Solarstrahl

Die besten Konter gegen Quappo in Pokémon Go

Quappo hat eine Menge Schwächen, er ist anfällig gegen die Typen Fee, Pflanze, Flug, Psycho und Elektro.

Togekiss mit den Attacken Charme und Zauberschein

Mega Bisaflor mit den Attacken Rasierblatt und Solarstrahl

Crypto Mewtu mit den Attacken Psychoklinge und Psychostoß

Lugia mit den Attacken Sondersensor und Seher

Guardevoir mit den Attacken Charme und Zauberschein

Die besten Konter gegen Despotar in Pokémon Go

Besonders anfällig ist Despotar gegen Kampf-Pokémon.

Hariyama mit den Attacken Konter und Nahkampf

Meistagrif mit den Attacken Konter und Wuchtschlag

Skaraborn mit den Attacken Konter und Nahkampf

Machomei mit den Attacken Konter und Nahkampf

Yveltal mit den Attacken Standpauke und Fokusstoß

Die besten Konter gegen Chelterrar in Pokémon Go

Mit Feuer, Flug, Käfer und vor allem Eis solltet ihr Chelterrar attackieren.

Mega Glurak Y mit den Attacken Feuerwirbel und Lohekanonade

Ho-Oh mit den Attacken Einäschern und Feuersturm

Lavados mit den Attacken Flügelschlag und Hitzekoller

Regice mit den Attacken Lock-On und Blizzard

Arktos mit den Attacken Eissplitter und Eisstrahl

Die besten Konter gegen Tohaido in Pokémon Go

Fee, Pflanze, Elektro, Kampf und Käfer zählen zu den Schwachstellen von Tohaido.

Brigaron mit den Attacken Rankenhieb und Kraftkolloss

Viridium mit den Attacken Ruckzuckhieb und Nahkampf

Melmetal mit den Attacken Donnerschock und Kraftkolloss

Quappo mit den Attacken Lehmschuss und Wuchtschlag

Folipurba mit den Attacken Ruckzuckhieb und Laubklinge

So besiegt ihr Cliff.

