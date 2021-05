Pokémon Go: Sierra besiegen - so macht ihr die Rocket-Anführerin fertig

Sierra ist eine Anführerin von Team Rocket in Pokémon Go und stellt sich euch auf dem Weg zu Giovanni entgegen. Was unter Umständen ganz schön schwierig sein kann, vor allem wenn ihr keine starken Pokémon habt.

Wie ihr Sierra in Pokémon Go besiegt:

Wenn ihr also auf der Suche nach den Rocket-Bossen im Spiel seid, werft am besten schon vorher einen Blick darauf, was sie euch im Kampf entgegensetzen, damit ihr vorbereitet seid.

Wie finde ich Sierra in Pokémon Go? Damit ihr Sierra aufspüren könnt, benötigt ihr ein Rocket-Radar. Das wird aus sechs mysteriösen Komponenten zusammengesetzt, die ihr beim Kampf gegen Rocket-Rüpel als Belohnung erhaltet. Habt ihr einmal ein Rocket-Radar bekommen, könnt ihr es anschließend auch für 200 Coins im Shop kaufen.