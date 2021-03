Rust: Massiver Server-Brand zerstört zahlreiche Speicherstände

Ein Brand in einem OVH-Rechenzentrum in Straßburg zerstörte 25 Server

Laut Facepunch sind zahlreiche Speicherstände aus Rust nun unbrauchbar

Zwar wurde Infrastruktur beschädigt, es wurden allerdings keine Verletzten gemeldet

Ein verehrender Brand In einem Datenzentrum, in dem auch die Server des Online-Survival-Spiels Rust untergebracht waren, hat nun wohl dafür gesorgt, dass zahlreiche Spielstände gelöscht wurden. Während das Entwicklerstudio Facepunch zuerst nur davor warnte, das Daten verloren gegangen seien, ist nun leider klar: Ein großer Teil an Speicherständen wurde vom Feuer zerstört.

Ein Brand im Rechenzentrum des Internetdienstleisters OVH in Straßburg ist dafür verantwortlich, der Teile des Gebäudes beschädigte. Die dortigen Server sind nun offline und laut Angaben des Entwicklerstudios unbrauchbar: "Wir haben einen Totalverlust der betroffenen EU-Server während des Brandes im OVH-Rechenzentrum bestätigt", heißt es von Facepunch. Zwar prüfe man aktuell, ob die Server ersetzt werden können, die zerstören Daten wird man aber nicht wiederherstellen können - bitter für die Rust-Community, aber wohl noch viel schlimmer für das Unternehmen.

We have a major incident on SBG2. The fire declared in the building. Firefighters were immediately on the scene but could not control the fire in SBG2. The whole site has been isolated which impacts all services in SGB1-4. We recommend to activate your Disaster Recovery Plan. — Octave Klaba (@olesovhcom) March 10, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Heute Morgen hieß es, 25 Server wären den Flammen zum Opfer gefallen, zum Glück wurden allerdings keine Verletzten gemeldet, denn das Personal konnte rechtzeitig evakuiert werden. "Die Feuerwehr war sofort vor Ort, konnte das Feuer in SBG2 aber nicht unter Kontrolle bringen", heißt es von Octave Klaba, dem Chef von OVH, der auf Twitter regelmäßige Updates zur Situation gibt.

Den durchaus gravierenden Schaden an der Infrastruktur sieht man besonders an den Vorher-Nachher-Bildern auf Twitter, gepostet von Kevin Beaumont, Cybersecurity-Analyst von Microsoft:

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Das könnte ein herber Schlag für das Survival-Spiel sein, das gerade jetzt kurz vor einer Veröffentlichung einer Konsolen-Version noch in diesem Frühjahr steht. Es bleibt zu hoffen, dass diese Vorkommnisse nicht den Zeitplan noch einmal durcheinanderbringen. Einen Einbruch der Spielerzahlen hatte Rust auf Steam aber laut Eurogamer.net zumindest bisher noch nicht zu vermelden.

Genaue Gründe für den Ausbruch des Feuers kennen wir noch nicht, zumindest nennt Octave Klaba noch keine Details in seinem News-Ticker.