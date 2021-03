Die "Seher" kommen nach Black Desert Online - neue Klasse vorgestellt

Eine neue Klasse kommt nach Black Desert Online

Die "Seher" können Raum und Zeit manipulieren

Ab dem 17. März ist die Klasse im MMORPG von Pearl Abyss verfügbar

Pearl Abyss verrät erste Details zur neuen Seher-Klasse von Black Desert Online. Am 17. März 2021 sollen die Seher auf PC und am 31. März 2021 für Xbox und PlayStation kommen. Sie sind die ersten Zauberwirker seit dem Launch der Magier.

Seher nutzen die Macht über Raum und Zeit als Waffe gegen ihre Feinde. Mit ihr können sie sich über kurze Distanzen (und sogar durch Hindernisse) teleportieren und die Abklingzeit bestimmter Fähigkeiten reduzieren. Eine weitere Besonderheit ist, dass diese Klasse zum ersten Mal westliche Spieler vor allen anderen im MMO ausprobieren können.

In einem Trailer zu den Sehern könnt ihr euch einen ersten Eindruck von der neuen Klasse verschaffen:

Die Meister der physikalischen Gesetze nutzen dabei eine würfelförmige Kyve als Hauptwaffe, die Risse in Raum und Zeit öffnen und Ators Faust und mächtige Angriffsmagie herbeirufen kann. Die Fähigkeiten sollen dabei zum Experimentieren einladen und ermöglichen verschiedene Skill-Kombinationen.

Als weise Seher erhält die Klasse Zugang zu den Vorzeitlicher Hystria-Ruinen und dem Aakmantempel - und das ohne die nötigen Items zu besitzen.

"Mit dieser Klasse wollten wir speziell eine Figur darstellen, die den Archetyp der Vorzeitlichen verkörpert und die Aufmerksamkeit unserer nordamerikanischen und europäischen Abenteurer auf sich zieht", so Jaehee Kim, Executive Producer des Black-Desert-Franchise bei Pearl Abyss.

"Zum ersten Mal in der Geschichte von Black Desert wird der Seher in Nordamerika und Europa vor allen anderen Regionen spielbar sein. Seine Wiedergeburt wird außerdem direkt zum Launch verfügbar sein. Wir hoffen, dass die Spieler tonnenweise Spaß mit dieser einzigartigen Klasse haben werden!"

In einem Video kommentieren die Entwickler ihre neue Klasse:

So, nun ist die Klasse, die ich in der englischen Ankündigung zum fünften Geburtstag von Black Desert Online etwas wortwörtlich als "Weise" übersetzt habe, offiziell vorgestellt worde. Wer Kontrolle über Raum und Zeit hat, muss auf eine gewisse Art auch weise sein. Ich lag also nur ein bisschen daneben.