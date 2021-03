Hyper Scape: Season 3 geht mit überarbeiteter Karte an den Start

Hyper Scape startet in die dritte Season

Ubisoft bietet deshalb viele neue Inhalte an

Darunter eine überarbeitete Karte, neue Modi und ein Battle Pass

Die dritte Season von Hyper Scape mit dem Titel "Shadow Rising" ist ab sofort auf PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series X und S live. Season 3 kommt mit neuen exklusiven Inhalten, wie einer überarbeiteten Karte, einem neuen Hack und einem Battle Pass.

In einem Trailer könnt ihr die neuen Inhalte bewundern:

Neo Arcadia 2.0 ist die glückliche Karte, die sich über ein Makeover freuen darf. Neue Wahrzeichen, abwechslungsreicheres Terrain und eine bessere Kennzeichnung der Zonen sollen sowohl Veteranen als auch Neulingen mehr neue und einzigartige Möglichkeiten bieten.

Mit dem neuen Firewall-Hack könnt ihr eine Barriere erschaffen, die gegnerische Spieler mit ihren Kugeln nicht passieren können. Projektile von Teammitgliedern gleiten jedoch problemlos hindurch. Mit dieser praktischen Wand setzt Ubisoft die interessanten Herausforderungen in den Hyper-Scape-Matches fort.

Season 3 führt außerdem einen optimierten Hub Flow in das Hauptmenü ein. Es zeigt das gesamte Squad inklusive der gesamten Ausstattung an und soll so zu einem interaktiveren Erlebnis führen, das euch schneller eine Übersicht über eure Kameraden gibt.

Zusätzlich könnt ihr während des Matchmakings den Shop besuchen und eure Ausstattung ändern. Zusammen mit dem neuen Hub ermöglicht dieses neue Game-Feature eine flexiblere Anpassung.

In Season 3 wird es zudem drei Always-On-Modi geben. Der Kronenjagd-Squad ist für 60 Spieler und Spielerinnen im Ranglisten-Modus gedacht und der Kronenjagd-Rush-Solo besteht aus einem normalen Spiel für ebenfalls 60 Teilnehmer oder einem 6vs6-Team-Deathmatch.

Zu guter Letzt werfen wir noch einen kurzen Blick in den Battle Pass der dritten Saison. Dieser bietet 100 Stufen mit exklusiven Anpassungsgegenständen und wird als kostenlose und Premium-Variante angeboten. Der Premium-Pass ist dabei für 950 Bitcrowns erhältlich und enthält unter anderem zwei legendäre Outfits, 33 Waffenskins, 13 Nahkampfwaffen und acht Einsatzkapseln.

Im Laufe der dritten Season werden außerdem eine neue Anpassungskategorie und neue Champions eingeführt. Eine von ihnen ist das Roller Girl - über sie ist allerdings noch nicht viel weiteres bekannt. Auch die Story der Anomalien von Neo Arcadia wird in der dritten Staffel weitergeführt.

Durch das Einsammeln von Speicherfragmenten schaltet ihr die Geheimnisse der dritten Season nach und nach frei.