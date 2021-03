Fall Guys reist am 22. März in der spacigen Season 4 zurück in die Zukunft

Am 22. März 2021 beginnt die 4. Saison von Fall Guys mit einem Sci-Fi-Thema

Im Trailer sieht man bereits Eindrücke von Neon-Parcours und neuen Kostümen

Eine nette Anspielung auf ein anderes beliebtes Indie-Franchise gibt es auch

Fall Guys, das beliebte Party-Spiel von 2020, geht ab dem 22. März 2021 in die vierte Saison. Diese steht ganz im Zeichen eines futuristischen Sci-Fi-Mottos und kommt knallbunt mit viel Neon daher.

Die wilden Böhnchen durften in der letzten Fall-Guys-Season in die Vergangenheit reisen, besser gesagt ins Mittelalter. In dieser Saison dagegen geht es nun auf in die ferne Zukunft - mit neuen Parcours und Skins mit spaciger Optik.

Am Ende des Videos wartet außerdem auch noch eine witzige Anspielung auf einen weiteren großen Indie-Hit des letzten Jahres auf euch, es lohnt sich also, es bis zum Ende zu gucken.

Außerdem deutet Devolver Digital für die kommende Season an, dass auch die "Beans In Black" einen Auftritt erleben könnten. Kommen also unsere liebsten Alien-Agenten demnächst als Bohnen ins Spiel? Vielleicht ja in Form eines neuen Kostüms.

Ein paar kleine Eindrücke aus der vierten Saison gab es übrigens auch schon im Season-Teaser.

Bei Fall Guys gab es Anfang diesen Monat auch eine große neue Ankündigung. Entwicklerstudio Mediatonic und damit auch die kleinen Bohnen wurden nämlich von Epic Games aufgekauft und auch das könnte einige Neuerungen für die Fall Guys bringen - mit dem Wechseln vom Indie-Titel hin zum großen Fortnite-Entwickler als Schirmherr. Mal sehen, was die neue Staffel noch so alles bringt, genau in einer Woche ist es ja schon so weit.