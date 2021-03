Haley Bennett spielt neue Rolle im kommenden Borderlands-Film

Haley Bennett tritt dem Borderlands-Cast bei

Sie wird eine bisher unbekannte Rolle spielen, die mit Liliths Vergangenheit verknüpft ist

Zuletzt wurde Florian Munteanu als Krieg bestätigt

Der Cast des kommenden Borderlands-Films wächst und wächst. Nun bekommen Cate Blanchett, Kevin Hart und Co. Unterstützung von Haley Bennett. Sie wird einen Charakter spielen, der in der Videospiel-Reihe nie vorgekommen ist.

Wie bei vielen Adaptionen berühmter Werke bleibt es im Borderlands-Film nicht bei den ursprünglichen Charakteren des Spiels. Haley Bennett ist die erste bestätigte Darstellerin für eine Rolle fernab der bekannten Figuren des Franchise.

Laut IGN soll sie eine Rolle spielen, die "der Schlüssel zur Vergangenheit von Cate Blanchetts Charakter Lilith" sein wird. Ob den Fans die hinzugedichteten Figuren gefallen werden, wird sich erst mit der Veröffentlichung des Films zeigen.

Nicht selten verdrehen neue Figuren das Geschehen eines Films oder lenken die Perspektive auf ein völlig neues Thema. Im Fall von Tolkiens "Der Hobbit" wurde Tauriel als zusätzliche Figur eingeführt. Nicht nur ergänzte sie dadurch eine weibliche Hauptfigur, sie brachte auch eine mehr oder weniger überflüssige Liebesgeschichte mit auf Bilbos Reise zu Smaugs Einöde, die bei vielen Fans der Buchvorlage nicht besonders gut ankam.

Es bleibt also zu hoffen, dass Bennetts Figur keine Tauriel wird, sondern die Hintergrundgeschichte der Sirene Lilith etwas lebendiger gestaltet und sich gut in das Universum eingliedert, anstatt mit aller Gewalt herausstechen zu wollen, selbst wenn es die Geschichte umschreibt.

Zuletzt war Haley Bennett in "The Devil All the Time" und "Hillbilly Elegy" zu sehen. Gemeinsam mit Florian Munteanu (Krieg), Cate Blanchett (Lilith), Kevin Hart (Roland), Jamie Lee Curtis (Dr. Tannis), Jack Black (Claptrap) und der jungen Gamora-Darstellerin Ariana Greenblatt (Tiny Tina) wird sie auf Pandora als Teil von Liliths Vergangenheit zu sehen sein.

Die Dreharbeiten von Eli Roths Filmumsetzung mit dem Drehbuch von Craig Mazin sollen Mitte April in Ungarn beginnen.