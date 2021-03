Nvidia Reflex: Blizzard testet Technologie in Overwatch

Blizzard testet Nvidia Reflex für Overwatch

Damit soll eine Latenzreduzierung von bis zu 50 Prozent möglich sein

Valorant, Apex Legends und andere Shooter nutzen die Technologie bereits

Wer Overwatch spielt UND eine Nvidia-Grafikkarte besitzt, kann sich über diese Meldung freuen, denn die Nvidia-Reflex-Unterstützung ist auf den Overwatch-Testservern (PTR) angekommen. Das heißt, der Weg ins Spiel ist nicht mehr weit.

Nvidia Reflex ist eine Technologie, die es Entwicklern ermöglicht, die Systemlatenz ihrer Spiele zu reduzieren. Das Unternehmen hat sich mit Reflex das Ziel gesetzt, "jeden Aspekt der Rendering-Pipeline für die Latenz mit einer Kombination aus SDKs und Treiber-Optimierungen zu verbessern", was für die Spieler einen großen Vorteil bedeutet.

Die Shooter von Riot Games und Epic Games (Valorant und Fortnite) haben die Reflex-Unterstützung kurz nach ihrem Debüt im September 2020 erhalten. Auch Call of Duty Warzone, Apex Legends und Rainbow Six Siege bedienen sich am Latenz-Killer von Nvidia.

Nvidia Reflex funktioniert nicht bei jedem Spiel gleich. Je nach System und dem Grad der Unterstützung kann die Leistungsverbesserung zwischen den unterstützten Titeln abweichen. Blizzard behauptet, dass Nvidia Reflex im Fall von Overwatch zu einer Latenzoptimierung von bis zu 50 Prozent führt.

Details über die Implementierung der Technologie gab Blizzard dabei jedoch nicht bekannt. Ebenso wenig tauchte Overwatch bisher in der Liste aller kompatiblen Reflex-Spiele auf. Weitere Informationen sollten spätestens folgen, wenn Nvidias Technologie die Public Test Region von Overwatch verlässt.

Blizzard berichtete bereits in den Patch Notes, dass es die Unterstützung der Nvidia Reflex Latency Analyzer testet, um mit ihr die Eingabelatenz zu verbessern. Spieler, die dieses Feature in Zukunft nutzen wollen, brauchen allerdings eine kompatible Maus, einen kompatiblen Monitor und natürlich eine Nvidia-Grafikkarte.

Auf dem Testserver kann Reflex in den Videoeinstellungen aktiviert werden. Einmal aktiv, soll die Technologie direkt damit beginnen, eure Latenz zu reduzieren. In einem so schnellen Shooter wie Overwatch, wo Sekundenbruchteile zwischen Sieg und Niederlage entscheiden können, sollten sich ganze 50 Prozent bemerkbar machen.