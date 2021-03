Civilization 6: Portugal-Paket erscheint Ende März im New Frontier Pass

Ende März erscheint mit dem Portugal-Pack der letzte Frontier-Pass-DLC für Civ 6

Dieser bringt Portugal mit einem neuen Oberhaupt und dem Torre de Belém ins Spiel

Außerdem gibt es einen optionalen Zombie-Modus, neue Feuchtgebiete und das Weltwunder Etemenanki

Noch diesen Monat erscheint der letzte DLC für den New Frontier Pass von Civilization 6. Das Portugal-Paket wird ab dem 25. März zum Kauf angeboten.

Wie der Name des Packs schon vermuten lässt bekommt ihr Ende des Monats also eine neue Zivilisation mit dem Torre de Belém als Weltwunder und einem neuen Oberhaupt, das natürlich wie immer noch nicht vorab verraten wird. Darüber, welche Person im Spiel Portugal anführen wird, könnt ihr aber ja trotzdem schon einmal ein wenig spekulieren. Wie immer gibt es natürlich ein Überblicksvideo des Studios, das euch erste Einblicke in die kommenden Neuerungen liefert:

Passend zu Portugal konzentriert sich dieses Volk natürlich besonders auf die Schifffahrt und den Handel mit ihren einflussreichen Hafenstädten, genauere Details zum Gameplay mit der neuen Zivilisation findet ihr allerdings im Überblicksvideo. Außerdem soll laut Entwicklerteam demnächst ein weiterer YouTube-Beitrag folgen, der noch etwas tiefer in die Spielmechaniken von Portugal einsteigt.

Eine weitere Besonderheit des Portugal-Packs, im Video passend eingeleitet mit einer Flut schlechter Wortspiele, ist der neue optionale Modus "Zombie-Verteidigung". Darin kann es jederzeit passieren, dass eure besiegten Feinde einfach so wieder aufstehen und nach saftigen Gehirnen trachten. Das Fiese: nicht nur, dass diese Untoten sofort die nächste lebendige Einheit angreifen und alle, die sie dabei besiegen, werden ebenfalls zu wandelnden Toten.

Diese schlurfende Horde ist aber nicht nur lästig, sondern ihr könnt sie euch auch mit zwei neuen, möglichen Projekten zunutze machen und kurzzeitig kontrollieren.

Ein neues Feuchtgebiet-Kartenskript und das Babylon-Weltwunder Etemenanki gibt es übrigens auch noch im Portugal-Pack, aber das erscheint beinahe banal im vergleich zu spannenden Schifffahrten und Zombie-Angriffen. Eure taktischen Möglichkeiten könnt ihr dadurch trotzdem erweitern.

Der neue DLC für Civilization 6 erscheint am 25. März entweder als Teil des New Frontier Pass oder einzeln für 4,99 Euro.