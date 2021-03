Dungeons and Dragons: Dark Alliance hat ein Release-Datum und einen Gameplay-Trailer

Dark Alliance erscheint am 22. Juni 2021 für Xbox, PlayStation und PC

Ein neuer Gameplay-Trailer zeigt Koop-taugliche Hack-and-Slay-Kämpfe

Ab heute startet die Vorbestellung auf verschiedenen Plattformen

Dark Alliance ergänzt die Reihe der Dungeons-and-Dragons-Spiele diesen im Sommer um einen weiteren Action-Titel. Wie Wizards of the Coast bekannt gibt, erscheint das Hack-and-Slay-Spiel am 22. Juni 2021 für PC und Konsolen.

Eigentlich war Dark Alliance schon für letztes Jahr geplant, wie viele andere Titel auch, beehrt uns nun allerdings erst dieses Jahr mit jeder Menge wilden Fantasy-Kämpfen. Während letztes Jahr auch Baldur's Gate 3 im DnD-Setting in den Early Access ging, geht Dark Alliance allerdings andere Wege und orientiert sich mehr am PS2-Spiel Baldur's Gate: Dark Alliance.

Aber keine Sorge: Das kommende DnD-Spiel ist nicht etwa nur eine Neuauflage, sondern ein ganz neues Action-Abenteuer, das diesmal in der eisigen Landschaft von Icewind Dale spielt. Ein neuer Gameplay-Trailer gibt schon einmal rockige Einblicke in die kommenden Kämpfe, die sich vermutlich besonders gut für Multiplayer-Runden eignen. Zum Beispiel geht es nicht rundenbasiert in der Vogelperspektive zur Sache, wie man das aus Baldur's Gate und Co. kennt, sondern in Echtzeit-Kämpfen. In den Schlachten tretet ihr dann gegen eine Vielzahl bekannter Monster aus dem DnD-Universum an.

Gut, der Stil ist schon sehr MMO-artig, das muss man mögen und allzu tief steigt es vermutlich auch nicht in die DnD-Hintergründe ein. Die wuchtigen Kämpfe im Koop mit Freunden könnten aber trotzdem richtig Spaß machen und der coole Titelsong im Trailer geht schon einmal richtig in die Knochen. Vorsicht: Ohrwurmgefahr!

Ab heute startet die Vorbestellung für Dark Alliance, entweder als Standard Edition für 39,99 Euro oder als Digital Deluxe oder Box-Version für 59,99 Euro für PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4.