Fortnite: Neue Urzeit-Season bringt Lara Croft und Neymar auf die verwilderte Insel

Season 6 von Fortnite Kapitel 2 ist live

Beim Zero-Crisis-Finale wurde die Insel in einen Urzustand zurückversetzt

Auf der neuen Insel könnt ihr bald mit Lara Croft und Neymar Jr. spielen

Die sechste Season des zweiten Fortnite-Kapitels ist angebrochen und versetzt das Fortnite-Universum in einen primitiven Zustand ohne fortschrittliche Technologien. Im neuen Battle Pass von "Urzeit", so der Name der neuen Season, gibt es daher allerhand Jäger abzustauben - darunter Lara Croft und Neymar Jr.

Beim Zero-Crisis-Finale wurde die Welt zwar nicht zerstört (puh, Unglück abgewendet!), stattdessen wurde sie durch einen mysteriösen Impuls des Zero-Points in einen Urzustand zurückversetzt und ihre Landschaft umgestaltet.

Die Spuren der Menschen sind verwischt, überall breitet sich ein ursprüngliches Biom auf der Insel aus. Die Wildnis nimmt viele Ecken der Insel ein und an ihren Rändern stehen mysteriöse Wachtürme mit magischen Kräften, die das unberührte Land beschützen.

Mit ein wenig Survival-Charakter könnt ihr euch in dieser Saison deshalb eure eigenen Waffen aus den Ressourcen der Wildnis herstellen. So könnt ihr ein Urzeit-Gewehr, Revolver oder Flammen- und Metallbogen zusammenschustern.

Habt ihr brauchbare Waffen, geht es an die Jagd. Wildtiere gibt es auf der Insel viele. Von kleinen Beutetieren wie Hühnern bis hin zu bösartigen Raubtieren wie Wölfen könnt ihr auf viele Inselmitbewohner treffen. Diese könnt ihr töten oder auch zähmen, um schneller Materialien für eure Handwerksarbeiten zu sammeln.

Neben dem, was die Natur euch zur Verfügung stellt, gibt es vereinzelt auch Bunkertruhen von vorausschauenden Inselbewohnern, die seltene bis legendäre Waffen beinhalten. Es gibt also doch noch Überreste der fortschrittlichen Zivilisation - so zum Beispiel Raketenwerfer.

Im Laufe der Saison kommen neue Fortschritte (Waffen und Upgrades) hinzu. So zum Beispiel ein neues Chonkers-Reifenset, das für das Fahren im Gelände sehr nützlich ist. Aber auch die Gegner der Wildnis werden immer stärker.

Im neuen Battle Pass gibt es wieder jede Menge Collabs zu entdecken: von Agent Jones als Cobra Kais Johnny Lawrence, Lara Croft mit vielen ikonischen Outfits bis hin zu Raven von den Teen Titans - und zum krönenden Abschluss könnt ihr den Fußballprofi Neymar Jr. bekommen. Dieser wird allerdings nur mit Platzhalter gezeigt. Eine Vorstellung des Charakters sollte also bald erfolgen.

Mehr Infos zum neuen Battle Pass findet ihr auf der offiziellen Webseite von Fortnite.