Holt euch Altairs Outfit kostenlos für Assassin's Creed Valhalla

Es gibt ein neues Altair-Outfit für Assassin's Creed Valhalla

Ihr bekommt es als Teil eines kostenlosen Geschenkpakets

Außerdem gibt's noch Opale und mehr

Ihr könnt jetzt als Altair durch die Welt von Assassin's Creed Valhalla laufen. Oder zumindest in Altairs Look.

Assassinen-Cosplay, wenn ihr so wollt, denn für Eivor gibt's jetzt Altairs Outfit kostenlos in einem neuen Geschenkpaket von Ubisoft.

Das Geschenk folgt auf die gestrige Veröffentlichung von Update 1.2.0, das wiederum am morgigen Donnerstag mit einem neuen Fest in eurer Siedlung die nächste Season einläutet.

Neben Altairs Outfit erhaltet ihr mit diesem Paket auch noch alle kosmetischen Gegenstände des Julfestes sowie 300 Opale, die Premium-Währung von Valhalla. Das reicht aus, um ein paar Ausrüstungsgegenstände in Redas Laden zu kaufen.

Ubisoft zufolge ist es ein Dankeschön für die "Leidenschaft und die Unterstützung in all den Jahren". Im Hauptmenü des Spiels solltet ihr eine entsprechende Nachricht finden und klickt dann darauf, um zu erfahren, wie ihr an dieses Geschenk kommt.

Wie das Outfit im Spiel aussieht, zeigt euch EG.net-Kollege Tom Phillips:

Why yes Ubisoft, I would be interested in a remake of the original Assassin's Creed pic.twitter.com/72LsDG7KAh — Tom Phillips (@tomphillipsEG) March 17, 2021

Angesichts der Inhalte des Pakets stellt sich zugleich aber die Frage, welchen Sinn es hat, an Events teilzunehmen und die Aufgaben wiederholt zu absolvieren, wenn ihr die jeweiligen Items später so oder so bekommt.

Davon abgesehen ist es die zweite Rüstung eines früheren Assassin's-Creed-Charakters im Spiel. Via Ubisoft Connect war es außerdem möglich, Bayeks Outfit zu bekommen. Darüber hinaus wurden in den Dateien des Spiels Hinweise auf Ezio gefunden. Kommt dessen Outfit auch noch später? Wir werden sehen.

Wie wir Anfang Februar berichtet hatten, gab es Kritik an den "überteuerten Mikrotransaktionen" des Spiels und der Zahl an verfügbarer Ausrüstung.