Neues Spiele-Zentrum für Serious Games entsteht in Heidelberg

Ein neues Games-Zentrum soll in Heidelberg entstehen

Der Fokus liegt dabei auf Serious Games

Dahinter stehen die Stadt und die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg

Die Stadt Heidelberg und die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG) möchten ein neues Games-Zentrum aufbauen.

Der sogenannte GamesHub ist für Gründer-Teams gedacht, die dort Spiele und Anwendungen entwickeln, deren Schwerpunkt auf Schulung, Rehabilitation und Weiterbildung im Gesundheitsbereich liegt.

Wie Gameswirtschaft berichtet, soll der GamesHub dabei von der Zusammenarbeit mit Hochschulen, Instituten und Unternehmen aus der Medizintechnik und Biotechnologie profitieren, die in der Region ansässig sind.

Gefördert wird das Projekt vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg mit einer Summe in Höhe von 110.000 Euro. Die Suche nach einem Koordinator für das Projekt soll noch diesen Monat beginnen.

Anschließend ist geplant, dass wahrscheinlich im Sommer 2021 eine Jury bis zu fünf Studios auswählt, auf die dann im GamesHub vollständig ausgestattete Arbeitsplätze und eine individuelle Betreuung warten.

"Mit dem neu geschaffenen GamesHub möchten wir die Games-Branche und ihre kreative Arbeitsweise mit dem Motor unserer Region zusammenbringen und innovative Neugründungen und Ansiedlungen von Games-Unternehmen fördern", sagt Wirtschaftsministerin Theresia Bauer dazu.

"Das Vorhaben trifft hier auf fruchtbaren Boden: Heidelberg bietet als Zentrum internationaler Spitzenforschung, bedeutender Gesundheitsstandort und Bildungsstadt ideale Bedingungen", findet Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner.

Und Carl Bergengruen, Geschäftsführer der MFG Baden Württemberg, ist überzeugt: "Der neue GamesHub bietet eine sehr gute Möglichkeit, das besondere Knowhow der Kreativ- und Gamesbranche in Innovationsprozesse anderer Branchen wie der Medizintechnik einzubringen. Für die Gamesentwicklerinnen und -entwickler aus dem Südwesten bieten sich über den in Deutschland einzigartigen GamesHub in Heidelberg neue vielversprechende Anwendungsfelder, die dazu beitragen können, dass die Gamesbranche landesweit weiter an Bedeutung gewinnt. Der Standort Baden-Württemberg wird für die Gamesbranche damit noch attraktiver."