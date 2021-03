Far Cry 5, Rainbow Six Siege, Assassin's Creed und mehr im Ubisoft-Sale auf Steam

Noch bis zum 29. März 2021 läuft die Ubisoft Celebration auf Steam

Bei dem Sale sind zahlreiche Spiele im Angebot

Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six Siege und mehr bekommt ihr günstiger

Die halbe Woche ist geschafft und zum "Bergfest", wie der Mittwoch in hip mittlerweile heißt, könnt ihr euch ein paar Ubisoft-Angebote im Steam-Store schnappen, teilweise bis zu 80 Prozent reduziert.

Da ist aktuell nämlich "Ubisoft Celebration". Noch bis zum 29.03. gibt es daher auf Steam zahlreiche Angebote des großen Spieleunternehmens. Wir haben für euch ein paar unterschiedliche Angebote herausgegriffen, die euch vielleicht interessieren oder eure Spielebibliothek erweitern könnten:

Neben dieser Auswahl findet ihr aber auch noch zahlreiche andere Ubisoft-Spiele aktuell im Angebot auf Steam. Schaut am besten einfach mal durch die Celebration-Deals. Zum Thema Anno findet ihr zum Beispiel noch einige Titel mehr im Sale. Neben der History Collection, die im Paket vier Klassiker der Aufbaureihe enthält, gibt es im Moment auch noch die beiden futuristischen Titel Anno 2070 und Anno 2205 vergünstigt.

Auch Assassin's Creed ist in mehrfacher Form im Sale enthalten. Wenn ihr also eure AC-Vorräte aufstocken wollt, könnt ihr jetzt mit Rabatten so richtig prassen. Neben dem Piraten-Abenteuer Black Flag gibt es auch noch Assassin's Creed Odyssey, Rogue, Syndicate, Unity und und und bis zu 80 Prozent reduziert. Da sieht man erst einmal, wie unglaublich viele AC-Titel es bereits gibt. Falls euch noch welche fehlen, könnt ihr die jetzt jedenfalls nachholen.