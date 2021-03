Ubisoft-Toronto-Gründerin Jade Raymond eröffnet neues Studio Haven - PlayStation-Titel in Arbeit

Jade Raymond gründet das Spielestudio Haven als CEO

Das Unternehmen in Montreal soll einen Exklusivtitel für Sony entwickeln

Raymond arbeitete zuletzt bis zum Aus von Stadia Games für Google

Jade Raymond, die Gründerin von Ubisoft Toronto und der Motive Studios, hat mit Haven ein neues Spieleunternehmen in Montreal gegründet, das an einem Projekt für PlayStation arbeiten wird.

Raymond, die unter anderem als eine der Köpfe hinter Reihen wie Assassin's Creed oder Watch Dogs gilt, hat bereits ein Team für das kanadische Studio zusammengestellt. Wie ebenfalls angekündigt wurde, will PlayStation Interactive Entertainment in Haven investieren, denn das Unternehmen soll an einem PlayStation-Originaltitel arbeiten. Es handelt sich also um ein einerseits unabhängiges, aber auch um ein von Sony gesponsertes Studio.

Genauere Details dazu, was es für ein neuer Titel werden könnte, gibt es allerdings noch nicht.

"Sony Interactive Entertainment unterstützt und investiert gern in Haven und seine Zukunft", sagt Playstation und von Haven-CEO Jade Raymond heißt es: "Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, zu meinen Wurzeln zurückzukehren und gemeinsam mit diesem talentierten Team einen neuen Originaltitel zu erschaffen."

Eine Webseite hat das neue Unternehmen Haven zwar schon, dort gibt es aber vorerst noch keine Infos. Die dürften aber hoffentlich mehr so lange auf sich warten lassen.

Jade Raymond ist zwar vor allem von Ubisoft Toronto bekannt, baute danach allerdings für EA das Motive Studio in Montreal auf. Das verließ sie dann 2018 und arbeite anschließend für Google, genauer gesagt als Leiterin eines Studios bei Stadia Games. Als die hauseigenen Spieleabteilungen von Stadia Anfang 2021 eingestampft wurden, verließ Raymond Google. Nun geht sie wieder neue Wege, diesmal für PlayStation und sicherlich mit einer Vielzahl neuer Erfahrungen aus der Spielebranche, die ihr beim Haven-Studio mit Sicherheit sehr nützlich sein werden.