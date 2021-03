Age of Empires Fan Preview: Livestream mit Age of Empires 4 und mehr angekündigt

Microsoft kündigt einen Livestream zu Age of Empires an

Das Fan-Preview-Event findet am 10. April 2021 statt

Unter anderem ist mit Neuigkeiten zu Age of Empires 4 zu rechnen

Bald gibt es Neuigkeiten zu Age of Empires 4! Okay, es dauert schon noch wenig, ihr müsst euch noch bis nächsten Monat gedulden.

Für den April hat Microsoft nun aber das Event "Age of Empires: Fan Preview" angekündigt.

Im Rahmen dieses Livestreams erwarten euch "brandneue Informationen rund um Age of Empires IV sowie zu den Definitive Editions von Age of Empires mit spannenden Einblicken zu Gameplay, Zivilisationen, Kampagne und vielem mehr", verspricht das Unternehmen.

Werden also neben Age of Empires 4 noch weitere Zusatzinhalte für den zweiten und/oder den dritten Teil gezeigt? Es klingt fast danach.

Die Show findet am 10. April 2021 um 18 Uhr statt. Wie lange der Livestream dauert, hat Microsoft bisher nicht angegeben.

Anschauen könnt ihr euch die "Fan Preview" auf der offiziellen Webseite, auf Twitch, auf Facebook Live sowie auf YouTube.

Echte Neuigkeiten zu Age of Empires 4 sind schon seit einer Weile überfällig. Anfang des Jahres hatte Microsoft daran erinnert, dass der vierte Teil der Reihe noch in Arbeit ist. Den ersten Trailer zu dem vom Relic entwickelten Strategiespiel gab es im Jahr 2019 zu sehen.

Und mal abgesehen von den neuen Informationen zu Age of Empires 4: Was erwartet ihr euch noch von dem Livestream? Vielleicht ja eine überraschende Ankündigung einer Definitive Edition von Age of Mythology? Oder was anderes?