Die Remastered Collection von Life is Strange bringt Max und Chloe auf PS5 und Xbox Series X/S

Die Life is Strange: Remastered Collection wurde angekündigt

Sie umfasst das erste Life is Strange und Before the Storm

Sie ist auch Bestandteil der Ultimate Edition von Life is Strange: True Colors

Neben dem brandneuen Life is Strange: True Colors können sich Fans auch auf eine Remastered Collection von Life is Strange freuen!

Diese umfasst neben dem ursprünglichen Life is Strange von Dontnod auch den von Deck Nine entwickelten Ableger Before the Storm.

Für die Remastered Collection verspricht Publisher Square Enix eine verbesserte Grafik und ebenso Verbesserungen bei den Animationen.

Die Veröffentlichung ist für den Herbst 2021 geplant und wer die Ultimate Edition des neuen Life is Strange: True Colors kauft, erhält die Remastered Collection als Bonus dazu.

Darüber hinaus lässt sich die Remastered Collection natürlich auch eigenständig kaufen.

Die erste Episode des einst von Dontnod entwickelten Life is Strange erschien Anfang 2015, bis Oktober des gleichen Jahres folgten dann die restlichen. Ende 2017 folgte dann der von Deck Nine auf die Beine gestellte Ableger Before the Storm, der drei Jahre vor Life is Strange spielt.

Falls ihr beide bisher nicht gespielt habt, ist die Remastered Collection also auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, dies in diesem Jahr (oder später) nachzuholen.

Und wie gesagt ist da ja dann auch noch das neu angekündigte Life is Strange: True Colors, das in Sachen Stimmung allein bei seiner kurzen Präsentation bereits schöne Erinnerungen an den ersten Teil in mir weckte.

Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr Interesse daran, Life is Strange mit der Remastered Collection erstmals zu spielen? Oder freut ihr euch bereits auf einen neuen Durchgang mit dieser?