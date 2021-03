Prime Gaming schenkt euch neuen Loot für Rainbow Six Siege, For Honor und Roblox

Prime Gaming verschenkt zur Mitte des Monats neue Inhalte

Unter den auserwählten Spielen sind Rainbow Six Siege, Roblox und For Honor

Die 20 SNK-Arcade-Spiele sind nur noch im März verfügbar

In der Mitte des Monats klatscht Prime Gaming nochmal ein paar neue Angebote auf den Tisch. Diesmal gibt es Loot für zwei beliebte Ubisoft-Titel und Roblox. Außerdem habt ihr bis zum 31. März noch die Chance, euch mehr als 20 Spiele aus der kostenlosen SNK-Arcade-Spiele-Sammlung zu sichern.

Für For Honor stehen für euch ab sofort zwei "Scavenger Crates" sowie ein siebentägiger Champion-Status bereit. Dieser enthält unter anderem XP-Boosts.

Der vierte Drop von Rainbow Six Siege ist ab dem 19. März verfügbar und enthält das vom Community-Künstler SAU_SIEGE designte Caveira Bundle, inklusive neuer Kopfbedeckung, Uniform, Waffen-Skin und Anhänger.

Roblox-Spieler erhalten mit dem achten Drop ab sofort einen neuen Skin und einen Tech Head für ihren Avatar. Das Angebot läuft am 16. April ab.

Ebenfalls ist das Angebot für die über 20 SNK-Arcade-Spiele nur noch bis zum 31. März verfügbar. Enthalten sind Titel wie Shock Troopers, Metal Slug 2 und The King of Fighters 2000. In einem Trailer macht Prime Gaming sogar Werbung für das zeitexklusive Angebot:

Andere kostenlose Spiele, die ihr euch aktuell mit Prime Gaming sichern könnt, sind Bomber Crew Deluxe, Blasphemous, SkyDrift, Boomerang Fu und Tengami. Wer derzeit durch die Loot-Bibliothek von Prima Gaming stöbert, findet nette kleine Geschenke für weitere große und kleine Titel. So zum Beispiel der dritte Drop für Apex Legends, der euch um den "Adrenaline Affliction"-Skin für Octane reicher macht.

Für Rogue Company erhaltet ihr das "The King"-Emote, für League-of-Legends-Spieler gibt es ab heute einen neuen Skin-Splitter und Alliance-vsEmpire-Spieler erhalten gleich ein ganzes Stullenpaket mit Diamanten, Emerald, Tickets und mehr. Für V4 gibt es ein seltenes Reittier und das Super-Starter-Pack gratis und Clash of Kings-Spieler können sich bald ein dickes Ressourcen-Paket abholen.

Weitere Inhalte gibt es für GTA Online, Madden NFL 21, Trackmania, Destiny 2, Valorant, Fall Guys und viele mehr.