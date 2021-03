Spielt Rainbow Six Siege jetzt kostenlos - neues Gratiswoche startet

Ab heute gibt es eine Gratiswoche in Rainbow Six Siege

Vom 18. bis 25. März 2021 spielt ihr kostenlos

Möchtet ihr das Spiel kaufen, profitiert ihr aktuell von Rabatten

Befindet sich Rainbow Six Siege nicht in eurem Besitz, könnt ihr euch in den nächsten Tagen dennoch ein wenig im Spiel austoben.

Am heutigen Donnerstag, den 18. März 2021, beginnt eine Gratiswoche im Shooter und gibt euch die Gelegenheit, ihn bis zum Donnerstag, den 25. März 2021, kostenlos zu spielen.

Die perfekte Gelegenheit, um einmal ins Spiel hineinzuschnuppern. Oder um zu schauen, was sich seit eurem letzten Besuch so getan habt.

Ihr könnt auf PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S sowie auf Xbox One von der Gratiswoche Gebrauch machen.

Gefällt euch das, was ihr im Rahmen der Gratiswoche spielt, könnt ihr euch das Spiel aktuell günstiger sichern. Je nach Plattform und Version sind bis zu 70 Prozent Rabatt für euch drin.

Schaut bei Interesse also zum Beispiel im Ubisoft Store, im Microsoft Store, im PlayStation Store oder auf Steam vorbei.

Mit der Gratiswoche feiert Ubisoft die Veröffentlichung der brandneuen Season Crimson Heist, die ebenfalls ab sofort verfügbar ist.

Bestandteil dieser neuen Season ist unter anderem der neue, argentinische Operator Flores, während die Karte Grenze überarbeitet, die Sekundärwaffe Gonne-6 hinzugefügt und eine Match-Replay-Beta gestartet wird.

"Ausgestattet mit einem originellen Gadget namens RCE-Ratero, kann Flores einen ferngesteuerten Sprengsatz einsetzen und diesen während eines begrenzten Zeitraums durch die Karte fahren, bis er in einer gewaltigen Explosion detoniert", heißt es von Ubisoft. "Flores ist mit einer AR33 oder einer SR-25 als Primärwaffe und einer GSH-18 als Sekundärwaffe ausgestattet."