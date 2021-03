Assassin's Creed Valhalla, Immortals, Anno 1800 und mehr im Ubisoft Spring Sale - bis zu 75% Rabatt

Aktuell sind Ubisoft-Titel schon im Steam-Sale vergünstigt. Nun startet auch der Ubisoft Store in den Spring Sale und bietet euch zahlreiche Rabatte, je nach Titel sind bis zu 75 Prozent Ersparnis drin.

Einige der Angebote stellen wir euch hier vor - eine kleine Mischung aus neuen Highlights, wie zum Beispiel Assassin's Creed Valhalla, und älteren Klassikern, die man aktuell für wenige Euro auch einmal gut mitnehmen kann, wie zum Beispiel Rayman:

Scott Pilgrim vs. The World

Ein Spiel zum beliebten Comic passt irgendwie wie die Faust aufs Auge in die Welt von Scott Pilgrim: Darin gibt es schließlich auch zahlreiche Popkultur- oder Gaming-Anspielungen und viele Videospiel-Elemente. Der Titel von Ubisoft ist ein klassisches Side-Scrolling-Beat-em-Up im Arcade-Stil, in dem sich die spielbaren Charaktere Scott Pilgrim, Ramona Flowers, Knives Chau, Stephen Stills wie auch im Original mit jeder Menge schrägen Gegnern prügeln müssen.

Anno 1800

In Anno 1800 brecht ihr in typischer Anno-Manier auf, um eine stolze und einflussreiche Stadt aufzubauen, zu handeln und nebenbei vielleicht einige Schiffe auf den Grund des Meeres zu schicken. Diesmal aber erlebt ihr die Welt des 19. Jahrhundert mit all ihren Gegensätzen zwischen bäuerlichem Leben und Fabrik, zwischen Holzhaus und Elektronik, müsst schlechte Presse über euch ergehen lassen und eure Städte vor dem Smog der Industriegebiete bewahren - ein gutes, altes Anno mit neuen Kniffen und einer bestechenden Welt.

Neben Haupttiteln gibt es aber auch ein paar Erweiterungen vergünstigt, so zum Beispiel DLCs oder Season-Pass-Angebote:

Im Ubisoft Store selbst findet ihr auch zahlreiche weitere Haupttitel und DLCs vergünstigt - schaut einfach mal rein.