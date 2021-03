Daedalic zeigt neues Gameplay zu Gollum und mehr im Vorfeld der Future Games Show

Daedalic ist Teil der Pre-Show der Future Games Show am 25. März 2021

In 15 Minuten stellt das deutsche Unternehmen sieben Titel vor

Unter anderem soll Gameplay zu Gollum gezeigt werden

Der Future Games Show: Spring Showcase findet nächste Woche, am 25. März 2021, auf verschiedenen Online-Kanälen im Livestream statt. Daedalic Entertainment hat diesmal die Ehre, Teil der Pre-Show zu sein. Das deutsche Unternehmen wir darin mehrere Spiele vorstellen, darunter ihr Großprojekt Lord of the Rings: Gollum.

In der Pre-Show will Daedalic gleich sieben Titel präsentieren, darunter der düstere Pixel-Thriller Hidden Deep und das Top-Down-Spiel Glitchpunk, die wir euch bereits vorgestellt haben. Diese beiden Titel werden dieses Jahr der deutschen Firma gepublisht. Der Höhepunkt der Daedalic-Präsentation wird aber mit Sicherheit das erste Gameplay zu The Lord of the Rings: Gollum sein, ein Action-Adventure aus der Welt von J.R.R. Tolkien.

"Uns haben die ersten beiden Future Games Shows letztes Jahr sehr gefallen und wir sind froh, die Show diesen Monat eröffnen zu können. Wir freuen uns darauf, neue Spiele zu enthüllen und den Fans mehr über einige der Titel zu verraten, die wir 2021 und darüber hinaus veröffentlichen", heißt es von Carsten Fichtelmann, CEO von Daedalic.

Es heißt, die Pre-Show wird zahlreiche Infos, Trailer und Co. umfassen. Nun ja, sie dauert dann doch nur 15 Minuten, so viele Neuheiten können da vielleicht gar nicht hineinpassen, aber es ist trotzdem gut für die deutsche Spielefirma und könnte interessante Einblicke in Gollum und Co. bieten.

Die Moderation der Pre-Show übernimmt Stephanie Panisello, Darstellerin von Claire Redfield aus Resident Evil 2. Der Stream findet dann am 25. März auf zahlreichen Kanälen statt, darunter zum Beispiel Twitch und YouTube.