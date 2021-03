Neue Angebote für PlayStation Plus und PlayStation Now - nur bis zum 23. März

Es gibt aktuell neue Angebote für PS Plus und PS Now

Diese gelten für Deutschland, Österreich und die Schweiz

Je nach Region spart ihr Geld beim Kauf oder erhaltet Store-Guthaben

Sony hat eine neue Angebotsaktion für PlayStation-Spieler und -Spielerinnen gestartet.

Diese neuen Deals gelten für PlayStation Plus und PlayStation Now, wenn ihr eine Mitgliedschaft für einen der beiden Dienste abschließt.

Die Aktion läuft noch bis zum 23. März 2021, also nur ein paar Tage lang. Und es gibt ein paar Einschränkungen. Das Angebot für PlayStation Plus gilt zum Beispiel für Neukunden und Rückkehrer, das Angebot für PlayStation Now ist für alle verfügbar.

Obendrein unterscheidet sich Angebot noch je nach Land, hier geht es konkret um Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Hier der Überblick:

Deutschland:

PlayStation Plus: Kauft eine PlayStation-Plus-Mitgliedschaft für 12 Monate und ihr erhaltet dafür PlayStation-Store-Guthaben im Wert von 15 Euro



PlayStation Now: Kauft ein PlayStation-Now-Abonnement für 12 Monate und ihr erhaltet dafür PlayStation-Store-Guthaben im Wert von 15 Euro

Neue Angebote für PS Plus und PS Now.

Österreich:

PlayStation Plus: Die PlayStation-Plus-Mitgliedschaft für 12 Monate ist aktuell für 44,99 Euro (25% Rabatt) erhältlich



PlayStation Now: Das PlayStation-Now-Abonnement für 12 Monate ist aktuell für 44,99 Euro (25% Rabatt) erhältlich

Schweiz:

PlayStation Plus: Kauft eine PlayStation-Plus-Mitgliedschaft für 12 Monate und ihr erhaltet dafür PlayStation-Store-Guthaben im Wert von 18 CHF



PlayStation Now: Kauft ein PlayStation-Now-Abonnement für 12 Monate und ihr erhaltet dafür PlayStation-Store-Guthaben im Wert von 18 CHF

Der Unterschied ist also im Grunde, dass ihr in Österreich den Rabatt direkt vom Kaufpreis abgezogen bekommt, in Deutschland und der Schweiz gibt's dafür einen Gutschein für den Store.