Rustler: Die mittelalterliche GTA-Hommage kommt auch auf die Konsolen

Rustler kommt nach dem PC auch auf mehrere Konsolen

Darin spielt ihr den Gauner Guy, der das große Turnier gewinnen will

Eine physische Vorbestellung läuft bereits in den USA und dem UK

Rustler ist ein Gangster-Spiel im Mittelalter, in dem ihr als altertümlicher Viehdieb versucht, an Ruhm und Reichtum zu gelangen. Das Open-World-Spiel ist aktuell auf Steam im Early Access.

Und wie Modus Games jetzt bekannt gab, wird es in Zukunft aber auch für Xbox Series X/S, PlayStation 5, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.

In Rustler sitzt ihr mit der schlitzohrigen Hauptfigur Guy im Pferdesattel, beraubt die Bevölkerung und haut allgemein im Mittelalter so richtig auf den Putz, um euer Ziel zu erreichen: Das große Turnier gewinnen. Das Open-World-Spiel aus der GTA-typischen Vogelperspektive ist mit einem Augenzwinkern zu genießen, denn das Spiel ist gespickt mit schrägen Situationen und Anspielungen auf Games, TV und Co. - "Grand Theft Horse", wie der Publisher witzelt.

Eben dieses Spiel soll nun nach dem PC auch auf die Konsolen kommen. Wann genau ihr als mittelalterlicher Rowdy auch auf anderen Plattformen euer Unwesen treiben könnt, ist allerdings noch nicht bekannt. Im neusten Trailer heißt es bisher nur frech: "Auf Konsolen verfügbar, wenn es fertig ist".

Den Trailer zum Konsolen-Release mit fetziger Mittelaltermusik könnt ihr euch aber schon einmal angucken:

Bis es auf die Konsolen kommt, könnt ihr Rustler natürlich auf dem PC im Early Access ausprobieren. Für die anderen Plattformen läuft bereits eine physische Vorbestellung, wie es auf der offiziellen Website von Modus Games aussieht, allerdings erst einmal nur in den USA und Großbritannien.