Die offene Beta von Resident Evil Re:Verse hat nun einen Termin

Die offene Beta von Resident Evil Re:Verse startet am 8. April

Zuvor wurde die geschlossene Beta abgeschlossen

In Re:Verse spielt ihr gegen fünf weitere Gegner in einem Deathmatch

Der kommende Multiplayer-Titel der Resident-Evil-Serie, Re:Verse, geht nächsten Monat in die offene Beta. Vom 8. April 2021 (8:00 Uhr) bis zum 11. April 2021 (8:00 Uhr) könnt ihr euch im neuen Online-Horror-Spektakel tot und lebendig mit euren Gegnern prügeln.

Wollt ihr vorab am Deathmatch zwischen verschiedenen Resi-Charakteren teilnehmen, geht das auf der PlayStation 4, der Xbox One oder auf dem PC über Steam. Den Download für offene Beta könnt ihr bereits am 6. April um 2:00 Uhr morgens starten.

Doch wie sieht ein Multiplayer mit Deathmatch-Modus von Resident Evil überhaupt aus? In Re:Verse stehen sich sechs Spieler auf einer Karte gegenüber. Sie alle sind bekannte Figuren aus dem Resident-Evil-Universum und mit bestimmten Waffen und Fähigkeiten ausgestattet. In guter alter Battle-Royale-Manier müssen die Spieler versuchen, als letztes auf den (menschlichen) Beinen zu stehen.

Das ist ein wichtiges Detail in diesem Deathmatch, denn wenn ihr sterbt, verwandelt ihr euch in einen Mutanten und könnt die Runde noch weiter aufmischen. Ist doch um einiges spannender, als den verbliebenden Spielern nur noch zuschauen zu dürfen, oder nicht?

Vor eurem Tod hilft euch das Sammeln von Virusproben dabei, eure Werte zu verbessern. Werdet ihr trotz eurer stolzen Fläschchen-Anzahl erwischt, bringen diese auch im Tod einen netten Vorteil. Je mehr ihr davon gesammelt habt, desto stärker wird der Mutant, in den ihr euch verwandelt - oder: Je größer euer Verlust, desto größer die Rache!

In diesem Video könnt ihr ein wenig Gameplay aus der geschlossenen Beta sehen:

Nach der geschlossenen Beta ist nun bald Zeit für eine offene Testphase. Je nach Geschmack könnt ihr ein Comic-Overlay oder den klassischen Resident-Evil-Look für das Deathmatch um Leben und Verwandlung wählen.

Wer sich den neuesten Teil der Horror-Serie - Resident Evil Village, aber das wisst ihr sicher - gönnt, bekommt Re:Verse als kleines Geschenk mit dazu. So feiert Capcom das 25. Jubiläum der Resi-Reihe. Der achte Teil erscheint am 7. Mai 2021 für Xbox, PlayStation und PC.