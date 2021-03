Disco Elysium - The Final Cut wird aufgrund anstößiger Inhalte nicht in Australien verkauft

Disco Elysium - The Final Cut erscheint nicht in Australien

Die Klassifizierungsbehörde findet den Titel zu anstößig und unmoralisch

Am 30. März kommt The Final Cut zumindest hier in Deutschland in die digitalen Stores

In Australien wird Disco Elysium - The Final Cut nicht in den Verkauf gehen, da die staatliche Klassifizierungsbehörde das Spiel nicht einstufen möchte. Zu kriminell, gewalttätig und anstößig sei der Titel.

Auf ihrer Webseite begründet die australische Klassifizierungsbehörde ihre Entscheidung zur Verkaufssperre des Spiels dadurch, dass es "Themen wie Sex, Drogenmissbrauch oder -sucht, Verbrechen, Grausamkeit, Gewalt oder abstoßende oder abscheuliche Phänomene so darstellt, ausdrückt oder anderweitig behandelt, dass sie gegen die von vernünftigen Erwachsenen allgemein akzeptierten Standards von Moral, Anstand und Korrektheit verstoßen" und daher nicht klassifiziert werden sollte.

Zum Glück gibt es Behörden, die entscheiden welche Spiele für mündige Erwachsene zu hart sind. Verschließen wir lieber alle die Augen vor den unmoralischen Seiten der Realität. Sogar Deutschland gibt dem zwar stellenweise unmoralischen, aber auch sehr philosophischen Titel ein "Go" für den Verkauf.

Eine Möglichkeit gibt es für Entwickler ZA/UM noch, um den Weg nach "Down Under" zu bestreiten. Um legal verkauft zu werden, müssten die problematischen Inhalte zensiert oder herausgeschnitten werden. ZA/UM hat sich zur weiteren Vorgehensweise in Australien noch nicht geäußert.

The Final Cut erscheint am 30. März für alle Plattformen, auf denen es auch Disco Elysium gibt. Wer den Titel bereits besitzt, bekommt die erweiterte Version kostenlos als Upgrade. Alle anderen erwerben die neue "definitive Ausgabe" zum gleichbleibenden Preis von 39,99 Euro.

Das große Inhaltsupdate beinhaltet eine englische Vertonung von professionellen Schauspielern, mehr als 150.000 zusätzliche Wörter Spieltext, neue Kleidung und eine vollständige Controller-Unterstützung. Das Herzstück des Updates sind allerdings die vier neuen politischen Quests.

Sie sollen den Spielern die Möglichkeit geben tiefer in den Kommunismus, den Faschismus, den Moralismus und den Ultraliberalismus einzutauchen und die Geschichten rund um die Ideologien zu einem "befriedigenden Abschluss zu bringen und zu erforschen, was wirklich hinter dem politischen Getue steckt, das der Protagonist manchmal gerne an den Tag legt".

Letzte Woche deutete der Entwickler weitere Funktionen für The Final Cut an, die Spieler an eine Teleportation erinnern könnte.