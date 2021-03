Roadmap für Fallout 76: Aliens, CAMP-Slots und Kultrituale

Die neue Roadmap für Fallout 76 ist da

In diesem Jahr kommen vier große Updates mit unterschiedlichem Fokus

Story-Inhalte, Quality-of-Life-Änderungen und einige wenig beschriebene Blätter warten auf euch

Welche neuen Inhalte ihr dieses Jahr für Fallout 76 erwarten dürft, könnt ihr ab sofort Bethesdas neuer Roadmap für das Jahr 2021 einsehen. Der Fallout-Fahrplan beinhaltet verschiedene Erweiterungen, Story-Inhalte, mehr CAMP-Slots und weitere Neuerungen, die noch in diesem Jahr ihren Weg in das Online-Survival-Abenteuer finden.

Den Anfang macht das "Locked & Loaded"-Update von Fallout 76, das im Frühjahr erscheinen soll. Lange müsst ihr auf diesen Content-Happen also nicht mehr warten. Es bietet hauptsächlich "Quality of Life"-Features, so etwa die SPECIAL-Loadouts, die es Spielern ermöglichen sollen, schnell zwischen Builds zu wechseln.

Genauer gesagt könnt ihr ab Level 25 eure Punkte neu verteilen und bestimmte Punkt-Profile speichern. Zwischen diesen Profilen könnt ihr dann nach Belieben hin- und herwechseln. Außerdem soll es euch mit dem Frühlings-Update ermöglicht werden, mehr als ein Camp gleichzeitig zu errichten und zu führen. Dafür sorgen die neuen CAMP-Slots. Eine Erweiterung der Daily Orbs verdoppelt außerdem die Menge der verfügbaren zufälligen Inhalte.

Zu den Änderungen im Frühjahr hat Bethesda bereits einen ausführlichen Artikel auf seiner Webseite hochgeladen.

Im Sommer bekommt ihr das Update "Steel Reign", das neue Story-Inhalte in das Spiel bringen soll. Mit Steel Reign wird die Geschichte der Bruderschaft abgeschlossen und füllt Fallout mit neuen Quests, Orten, NPCs und Belohnungen. Zudem ist es euch mit der Sommer-Erweiterung möglich, legendäre Gegenstände und Module zu craften.

Etwas weniger genau äußert Bethesda sich in der Roadmap zu den beiden letzten großen Jahres-Updates. Im Herbst wird das "World Are Changing"-Update in das Survival-Spiel geweht und soll "die nächste Evolution der privaten Welten" und eine zweite Erweiterung für Daily Orbs bringen.

Zum Jahresabschluss wird es das "Tales From The Stars"-Update geben. Hier wird es den Namen und Bildern nach zu urteilen wohl Besuch von außerhalb der Erde geben. Also Aluhüte auf und und her mit dem neuen "Nicht von dieser Welt"-Event, das als "Public Challenge: Invaders from Beyond" bekannt ist und euch neue Gegner und Belohnungen beschert.

Mehr für alle Aluhutliebhaber bietet das saisonale Event "Ritual", bei dem Spieler den Kultisten helfen müssen. Bethesda lockt hier mit neuen legendären Waffen und Rüstungen mit vier Sternen sowie neuen CAMP-Haustieren.

Weitere Details zur Roadmap gibt es in der offiziellen Roadmap-Ankündigung von Bethesda. Außerdem findet heute um 18:30 Uhr eine offene Fragerunde auf dem Fallout 76 Subreddit statt.