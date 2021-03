Batman, XCOM oder Pillars of Eternity bis zu 75 % reduziert - Frühlingsangebote auf GOG

Auf GOG gibt es neue Frühlingsangebote

Bis zum 5. April 2021 könnt ihr bei zahlreichen Titeln Geld sparen

Hunderte von Spielen sind im Preis reduziert

Der Frühling kommt, die Landschaft blüht auf und die Angebote sprießen aus dem Boden, denn nun gibt es auch auf GOG einen Frühjahrs-Sale mit zahlreichen reduzierten Spielen.

Wir haben euch hier einige Titel von alt bis neu und für verschiedene Geschmäcker zusammengestellt, die ihr aktuell günstiger bekommt. Und manche guten, alten Spiele wie XCOM 2 oder die komplette Syberia-Reihe bekommt ihr aktuell sogar fast geschenkt:

Um Thimbleweed Park ging es letztens schon ausführlich in der Adventure-Kolumne und Drakensang in all seiner Retro-Schrulligkeit habe ich ja am Wochenende fleißig gezockt, aber zwei der anderen reduzierten Titel, die ihr vielleicht noch nicht gespielt habt, stellen wir euch trotzdem kurz und knackig vor:

Bloodstained: Ritual of the Night

Bloodstained bezeichnete Martin 2019 als die Rückkehr von Castlevania. Große Fußstapfen, in die das Sidescrolling-Abenteuer rund um Hauptfigur Miriam da tritt. Eine begeisterte Metroidvania-Community, zahlreiche positive Kritiken - auch von uns - und viele kostenlose DLCs klingen aber doch schon einmal lohnenswert, oder? Im Spiel schlagt ihr euch durch ein dämonisches Schloss, um zu verhindern, dass sie sich in Kristall verwandelt - eine Reise wie in guten, alten Zeiten, nur in neu.

Call of the Sea

Bei Call of the Sea handelt es sich um einen intensiven Walking-Simulator voller Rätsel, der euch in den 1930ern mit der Kunstlehrerin Norah zusammen auf eine traumhafte Insel im Südpazifik schickt. Die Suche nach ihrem verschollenen Ehemann und nach dem Ursprung einer geheimnisvollen Krankheit, die sie quält, wird dort zu einem unheimlichen, aber auch tiefgründigen Selbstfindungstrip für die junge Frau - voller Lovecraft-Elemente und komplexer Rätsel in wunderschöner, exotischer Grafik.

Sonst gibt es aber auch noch unendlich viele andere Angebote, guckt doch einfach mal durch, es ist sicher irgendetwas für euren Geschmack dabei.