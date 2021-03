Shadow Man Remastered erscheint im April

Shadow Man Remastered erscheint am 15. April 2021 für PC

Erhältlich ist das Spiel auf Steam, GOG und im Epic Games Store

Ursprünglich erschien der Titel 1999

Das Remaster von Shadow Man hat einen Release-Termin erhalten.

Wie die Nightdive Studios mitteilen, erscheint Shadow Man Remastered am 15. April 2021 für den PC.

Ab diesem Tag ist der Titel dann auf Steam, GOG und im Epic Games Store erhältlich.

Ursprünglich erschien Shadow Man im Jahr 1999 für PC, PlayStation, Nintendo 64 und Dreamcast und basiert auf der gleichnamigen Comicvorlage von Garth Ennis und Ashley Woods.

Als Michael LeRoi aka Shadow Man bekämpft ihr dort übernatürliche Kräfte, um die Welt vor diesen zu schützen, unter anderem in Louisiana und New York City.

Das Remaster bietet in seiner überarbeiteten Form unter anderem Widescreen-Support für Auflösungen bis hin zu 4K, ebenso gibt's dank Anti-Aliasing und "allen möglichen Arten von Post-Processing-Magie" keine Treppeneffekte mehr.

Als neue visuelle Features kommen außerdem Dynamic Shadow Mapping und Per-Pixel Lighting hinzu, mit einem passenden Bildschirm lässt sich darüber hinaus HDR nutzen.

Und auch inhaltlich tut sich was, denn den Nightdive Studios zufolge erwarten euch "nie gesehene", aus dem ursprünglichen Titel gestrichene Inhalte.

Und auf den Konsolen müsst ihr auch nicht auf Shadow Man Remastered verzichten. Umsetzungen für Nintendo Switch, Xbox One sowie PlayStation 4 sind in Arbeit. Ein Release-Termin für die Konsolenversionen steht allerdings noch aus.

Damit das Spiel damals in Deutschland erscheinen konnte, wurde die Farbe des Blutes von rot auf grün geändert. Was nicht die einzige Anpassung war, wie ihr hier sehen könnt. Auch in der Umgebung gab es Änderungen und Hunde ließen sich nicht mehr töten.