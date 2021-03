Asterix und Obelix: Slap Them All ist ein 2D-Beat-'em-up im Zeichentrickstil

Asterix & Obelix: Slap Them All wurde angekündigt

Es ist ein 2D-Beat-'em-up

Die Veröffentlichung ist für Herbst 2021 geplant

Microids hat mit Asterix & Obelix: Slap Them All ein brandneues Spiel rund um die beiden berühmten Gallier angekündigt.

In diesem Herbst soll der Titel für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen, natürlich ist er dann auch via Abwärtskompatibilität auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S spielbar.

Im Gegensatz zu den jüngeren Asterix-und-Obelix-Spielen mit den beiden Galliern handelt es sich hierbei um ein 2D-Beat-'em-up, in dem ihr mit den beiden zu den "kultigsten Schauplätzen der Comicbuchreihe" reist und euch durch "ganze Heerscharen von römischen Legionären, Piraten, Räubern und sogar der gefürchteten Normannen" kämpft.

Hinter dem Spiel steht das Entwicklerteam "Mr Nutz Studio". Das Ziel der Macher ist, das Spiel "so originalgetreu wie möglich" zu gestalten, daher orientiert sich die Optik des Spiels auch an den Comicbüchern des von René Goscinny und Albert Uderzo geschaffenen Universums.

Wie das in Bewegung aussieht, zeigt euch der allererste Teaser-Trailer zu Asterix & Obelix: Slap Them All anhand einiger kurzer Einblicke:

Charaktere, Szenerie und Animationen wurden vollständig von Hand gezeichnet und seien ein Tribut an die 2D-animierten Klassiker der Serie.

"Anders als das Rezept des magischen Zaubertranks ist das Gameplay-Konzept von Asterix & Obelix: Slap Them All einfach strukturiert und birgt keine großen Geheimnisse: Es besteht aus den Kernmechanismen, die den Spaß eines klassisches Beat 'em up ausmachen, abgerundet von einer Prise lokalem Koop-Modus", heißt es.

Wie gefällt euch der Stil von Asterix & Obelix: Slap Them All?