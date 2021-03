Disney Afternoon Collection, Stardew Valley und mehr aktuelle Xbox-Angebote im Microsoft Store

Bei den aktuellen Deals with Gold gibt's wieder jede Menge Xbox-Angebote

Die Disney Afternoon Collection und Stardew Valley bekommt ihr besonders günstig

Viele weitere Titel sind im Preis reduziert

In dieser Woche gibt es im Microsoft Store erneut viele Spieleangebote für Xbox One oder die beiden Next-Gen-Varianten Xbox Series X und S. Bei den "Deals with Gold" beziehungsweise im "Spotlight Sale" gibt es aktuell Titel mit bis zu 75 % Rabatt und zwar vom kleinen Gelegenheitsspiel bis hin zum umfassenden RPG. Hier ein kleiner Überblick mit ein paar guten Angeboten:

Graveyard Keeper

Dieser Titel hier ist super-meta, denn es ist nicht nur eine Parodie auf Simulations- und Farming-Spiele, sondern gleichzeitig auch genau das: Eine Sim, in dem ihr euren Friedhof bewirtschaftet. Und das ist nicht nur lustig und in Sachen Crafting schön komplex aufgebaut, sondern auch noch schön schräg und makaber. Verschönert eure Gräber, plaudert mit sprechenden Eseln und Totenköpfen oder verkauft ähm... geheimnisvolle Steaks an den hiesigen Wirt - da kommt Leben auf den Friedhof! Während ihr die Kirche im Dorf lasst und eure Kunden würdevoll zur Ruhe bettet (überraschend, dass es in der Gegend überhaupt noch Menschen gibt!), trefft ihr außerdem zahlreiche Charaktere in absurden Dialogen - ziemlich böse, aber ebenso zeitlos, denn gestorben wird immer.

Sherlock Holmes Crimes and Punishments

Klar, dass eine Redakteurin hier aus dem Team (Namen bleiben ungenannt!) dauernd über Sherlock sprechen könnte, weiß man spätestens seit Beginn der Adventure-Kolumne. Diesmal gibt es aber einen wirklich guten Grund, denn Crimes and Punishments ist reduziert, das Spiel um den Meisterdetektiv, das man guten Gewissens als besten Teil der bisherigen Reihe bezeichnen könnte. Darin fühlt man sich nämlich so sehr als echter Detektiv, wie in kaum einem anderen Abenteuer. Zusammen mit Holmes und Watson nehmt ihr euch darin zahlreichen Fällen in und um London an, sammelt Beweise und zieht eigene Schlussfolgerungen, die euch hoffentlich zum richtigen Täter führen.

Aber auch für diejenigen unter euch, die es lieber ein wenig Retro wollen, gibt es einige Deals für die Xbox 360, zum Beispiel aus der Street-Fighter-Reihe oder verschiedene Resident-Evil-Titel. Guckt doch einfach mal durch, was euch gefällt: Hier findet ihr alle Angebote.