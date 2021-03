Pokémon Go: Das wartet im April auf euch

Das April-Programm für Pokémon Go steht fest

Es erwarten euch die bekannten, wiederkehrenden Aktivitäten

Auch mehrere neue Events stehen auf dem Plan

Was euch im April in Pokémon Go erwartet? Erneut eine ganze Menge! Das Programm für den kommenden Monat hat Niantic jetzt bekannt gegeben.

Nächsten Monat besteht zum Beispiel die Chance, dass ihr von Giovanni ein Crypto-Zapdos erhalten könnt, wenn es euch gelingt, ihn im Kampf zu besiegen.

Ein neuer Feldforschungsdurchbruch und neue Rampenlichtstunden sind ebenso mit dabei wie neue Raids.

Im April bekommt ihr es in den Raids mit Boreos (Tiergeistform), Demeteros (Tiergeistform) sowie mit Boreos, Voltolos und Demeteros in ihrer Inkarnationsform zu tun, in Mega-Raids warten bis zum 4. April Mega-Hundemon, Mega-Voltenso und Mega-Rexblisar auf euch.

Im April gibt's wieder einiges zu tun.

Ab dem 4. April geht's mit einem neuen Mega-Pokémon weiter, das noch nicht bekannt gegeben wurde, vom 5. bis 20. April trefft ihr auf Mega-Gengar und -Voltenso und ab dem 20. April auf Mega-Bisaflor und Mega-Rexblisar.

Der neueste Community Day findet am 11. April statt und rückt Serpifeu in den Fokus, weiterhin erwarten euch wöchentlich kostenlose Boxen mit einem Fern-Raid-Pass und anderen Items.

Und mehrere neue Events stehen auf dem Programm, zum Beispiel eine befristete Forschung zu Team Rocket, gefolgt von einem Frühlings-Event mit mehreren Pokémon, die einen Blumenkranz tragen.

Eine Rivalenwoche mit rivalisierenden Pokémon, von denen einige zum ersten Mal im Spiel auftauchen, ist ebenso geplant wie eine Nachhaltigkeitswoche, der Tag der Freundschaft sowie "ein besonderes Event" zum Monatsende, das sich bis in den Mai zieht. Zu Letzterem liegen derzeit aber noch keine genaueren Infos vor.