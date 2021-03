Civilization 6: Das Portugal-Paket ist da - mit neuer Zivilisation und Zombies

Die neue und letzte Erweiterung im New Frontier Pass ist da

Im Portugal-Paket erhaltet ihr die mediterrane Kultur mit Johann III. als Anführer

Außerdem gibt es neue Wirtschaftswunder, Kartenskripte und Zombies

Die neueste und letzte Erweiterung des New Frontier Pass von Civilization 6 ist da. Mit dem Portugal-Paket könnt ihr nun die neue mediterrane Zivilisation Portugal spielen, ebenso bekommt ihr weitere Weltwunder, ein neues Kartenskript und vor allem: Zombies!

Das neue Pack gibt es im Rahmen des New Frontier Pass oder auch einzeln für Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und natürlich den PC. Damit bekommt ihr wie gesagt die neue Zivilisation Portugal, die passend zu ihrem Status als Handelsmacht besonders auf Marine, Seefahrt und Wirtschaft zentriert ist. Außerdem könnt ihr mit der neuen Spezialeinheit Nao in die Schlacht ziehen.

Der Anführer von Portugal ist Johann III., der natürlich auch einige spezielle taktische Fähigkeiten besitzt: "Porta do Cerco" erhöht das Sichtfeld aller Einheiten und die möglichen Handelswege eurer Zivilisation. Außerdem gibt es zwei besondere Gebäude für Portugal, nämlich die Navigationsschule und die Feitoria sowie ein individuelles Weltwunder, den Torre de Belém.

Neben dieser neuen Kultur gibt es aber auch noch Etemenanki als neues babylonisches Weltwunder und ein neues Feuchtgebiet-Kartenskript. Die aufregendste Neuerung sind aber mit Sicherheit die Zombies! Untote in Civilization? Genau, denn mit dem neuen optionalen Spielmodus Zombie-Verteidigung stehen Gegner auf dem Schlachtfeld nun als schlurfende, lebende Leichen wieder auf - da müsst ihr natürlich neue taktische Herausforderungen meistern, um die saftigen Gehirne eurer Einheiten zu schützen. Denn auch eure Leute werden zu Zombies, wenn sie von den Untoten besiegt werden.

Das Portugal-Paket gibt es entweder einzeln für 4,99 Euro oder als letzten Teil des New Frontier Pass.