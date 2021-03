Humankind doch noch verschoben! Erscheint erst im Sommer

Humankind erscheint nicht mehr im Frühjahr, sondern erst am 17. August

Die Amplitude Studios haben dazu eine Video-Botschaft geteilt

Darin sieht man das Team beim Spielen und erhält ein paar Gameplay-Einblicke

Schon in ungefähr einem Monat hätte Humankind bereits erscheinen sollen. Nun, kurz vor Release, wurde das bunte Strategiespiel aber doch noch einmal verschoben und zwar um ganze vier Monate - statt April heißt es nun August.

Das isometrische Spiel über den Aufbau von Städten und Kulturen auf einer spielbrettartigen Welt sieht verdächtig nach Civilization aus, es handelt sich aber um einen neuen Titel mit frischen Ideen von den Amplitude Studios. Was dieses Spiel so alles neu macht, konntet ihr schon letzten Sommer in einem Artikel von Kollege Alex nachlesen, der einiges an frischem Wind bei Humankind erkennen konnte.

Auf diese Innovationen müsst ihr nun aber leider noch bis zum 17. August warten. Das Entwicklerstudio hat dazu eine brandneue Videobotschaft veröffentlicht, die nicht nur das Team auf unterhaltsame Weise beim Testspielen zeigt, sondern auch ein Dankeschön an alle richtet, die den Titel bereits im Beta-Stadium ausprobiert und Feedback dazu abgegeben haben.

Außerdem heißt es im Video, dass noch einige Verbesserungen an unterschiedlichen Features vorgenommen werden sollen, darunter zum Beispiel Zugänglichkeit, Balancing oder KI, bevor Humankind dann im August für den PC auf den Markt kommt. Ursprünglich war der Strategie-Titel schon für 2020 geplant und wurde dann auf das Frühjahr 2021 verschoben - dieser Zeitplan geht nun wohl leider auch nicht auf.