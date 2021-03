Soniqs siegt beim PUBG Invitational.S 2021

Am 28. März fand das Finale der PGI.S statt

Team Soniqs konnte sich mit knapp 1,3 Millionen den Sieg holen

Im Preispool gab es insgesamt 7 Millionen Dollar zu ergattern

Die PUBG Invitational.S sind nun vorbei und der Sieger steht fest. Soniqs gewinnt mit 1,29 Millionen erspielten US-Dollar den Titel des PGI.S-Champions. Und das dicke Preisgeld dürfen sie auch mit nach Hause nehmen.

Durch die Pick'Em-Challenge, bei der die Community den Preispool durch In-Game-Aktionen erhöhen konnte, wuchs der Preispool auf insgesamt sieben Millionen US-Dollar an. An Dota 2 kommt der Geldtopf damit noch nicht ran, aber er kann sich durchaus sehen lassen.

"Für uns hatte das Event eine immense Bedeutung, da wir alles daran gesetzt und es geschafft haben, ein E-Sport-Turnier abzuhalten, das aufgrund der Unsicherheiten der Pandemie unmöglich schien", sagt Kraftons CEO CH Kim. "Ich danke allen Fans, die mit der PGI.S mitgefiebert haben, sowie den Spielern, welche durch ihren intensiven Wettkampf über acht Wochen gezeigt haben, was die Essenz von Survival bedeutet".

Insgesamt 32 Teams aus acht Wettkampfregionen kämpften um jeden Dollar. Die Preisgelder für die einzelnen Siege wuchsen dabei jede Woche. Ganze acht Wochen gaben die Teams ihr Bestes, am Ende konnte Soniqs sich jedoch mit etwa 200.000 Dollar Vorsprung den ersten Platz sichern. Den zweiten Platz belegt Zenith und der dritte Platz auf dem Treppchen gehört Gen.G.

"Wir fühlen uns, wie am Gipfel des Berges angekommen", sagt hwinn von Soniqs zum Sieg des PGI.S. "Wir sind all unseren fantastischen Fans und Unterstützern auf der ganzen Welt dankbar. Aber vor allem denen, die an uns gezweifelt haben - ihr alle habt uns nur noch mehr angespornt zu gewinnen".

Hier seht ihr die Top 10 Teams der PGI.S.

Die PGI.S startete am 5. Februar und endete am 28. März mit dem großen Finale. Zahlreiche Teams lagen einige Tage vor dem Showdown noch in Reichweite des ersten Platzes. Auch die anderen Top-Vier-Positionen, die alle mit hohen Preisgeldern lockten, waren für viele Teams noch theoretisch erreichbar.

Nachdem die PGI.S nun vorbei sind, kann sich Krafton auf die nächsten großen Events konzentrieren. Die PUBG Continential Series (PCS) wird im Juni in die vierte und im September in die fünfte Runde gehen. Nach der PCS4 und der PCS5 werden die besten Teams der Welt beim PUBG Global Championship (PGC) im November aufeinandertreffen.