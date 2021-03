Limited Run Games bringt drei Doom-Klassiker in einer Sammlung auf Switch und PS4

Limited Run Games veröffentlicht eine Sammlung mit drei Doom-Klassikern

Es gibt sie für PS4 und Switch in je drei Varianten

Die Preise reichen von 39,99 Dollar bis 129,99 Dollar

Limited Run Games veröffentlicht drei Doom-Klassiker als Retail-Versionen.

Dabei handelt es sich um Doom: The Classics Collection, eine Sammlung, die das Unternehmen für Nintendo Switch und PlayStation 4 anbietet.

Enthalten sind Doom, Doom 2 sowie Doom 3. Also die Versionen, die ihr aktuell auch schon digital auf den jeweiligen Plattformen kaufen könnt.

Und da wird's dann im Vergleich dazu ein wenig kostspielig, denn die Standard Edition für PS4 und Switch kostet jeweils 39,99 Dollar.

Zum Vergleich: Wer diese drei Spiele, wenn sie nicht im Angebot sind, digital kauft, zahlt dafür zusammen 20 Euro. Okay, wer in den USA wohnt, ist dann natürlich eher bereit, für eine Retail-Version ein wenig Aufpreis zu bezahlen. Der Versand nach Europa macht dann aber doch noch ein wenig mehr aus.

DOOM fans, you're going to want our premium Collector's Edition of DOOM: The Classics Collection! It features everything from the Classic Edition, plus a DOOM shadowbox with lights and sound inside a premium, windowed CE box. pic.twitter.com/BKsBWTWfrE — Limited Run Games (@LimitedRunGames) March 29, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Neben der Standard Edition gibt es noch zwei weitere Varianten. Die Special Edition kostet 79,99 Dollar und umfasst eine Replik der roten Keycard aus dem Spiel, ein Steelbook, ein Wendecover, einen 8-GB-USB-Stick in Floppy-Disk-Form, einen PVC-Schlüsselanhänger des Doom Slayers, drei Art Prints sowie eine Neuauflage des 16-seitigen Doom-Comics von 1996.

Das alles bekommt ihr ebenso in der 129,99 Dollar teuren Collector's Edition. Der einzige Unterschied ist, dass hier hier noch eine besondere Verpackung habt. Diese verfügt über eine LED-Beleuchtung und spielt obendrein, wenn ihr sie aktiviert, die E1M1-Musik ab.

Vorbestellbar sind die einzelnen Varianten ab dem 2. April 2021 bei Limited Run Games. Vier Wochen lang, bis zum 2. Mai 2021, habt ihr dann für eine Vorbestellung Zeit.